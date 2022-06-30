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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum’a 400 milyon euroluk yatırım

İHA

Bodrum’a 400 milyon euroluk yatırım

Dünya çapında ve Bodrum’da ciddi yatırımları olan iş insanı Muhsin Bayrak “Türkiye’de değil dünyada bir ekonomik sıkıntı var" dedi. Bodrum’da 400 milyon Euro’luk yatırım yaptıklarını söyleyen Bayrak, 16 malikanenin satışa hazır olduğunu ve talebin yüksek olduğunu belirtti.

Bodrum’da 400 milyon Euro yatırımı olan AB grup holding yönetim kurulu Başkanı Muhsin Bayrak ciddi anlamda satışlarının olduğunu ifade ederek “Bodrum son iki yıldır inanılmaz bir talep var gayrimenkullere. Bodrum'un pandemi de anlaşıldı ki dünyada en güzel tatilin yapılacağı yer olduğu ortaya çıktı. Bizim Bodrum’da iki projemiz var. Madnasa Türkbükü ve Madnasa Zirve. Madnasa Türkbükü projemiz bitti. Kurban Bayramı'nda oturum başlayacak. Madnasa Zirve projemiz ise 2023 yılında bitmiş olacak. Şu anda inanılmaz bir talep var projelerimize. Genel olarak Bodrum’da 20 gündür bir durgunluk var. Bu durgunluk şu anda normaldir. Yaz sezonuna girildiği zaman bir durgunluk oluyor” şeklinde konuştu.

“Piyasaları düzeltmek için elimizden geleni yapacağız”
Piyasalarda global bir hareketlilik olduğunu söyleyen Bayrak, “İnşaat sektöründeki sıkıntı ise ürün temininde sıkıntılar yaşıyoruz ve maliyetler inanılmaz pahalandı. Arazi fiyatları, arsa fiyatları ve alınan malzeme fiyatlarında ciddi bir dengesizlik var. Şu anda sattığımız bir konutun yerine tekrar aynı fiyattan bir konut koyamıyoruz. Ciddi anlamda bu konuda sıkıntı var. Genel anlamda bu sıkıntılar tüm dünyada var. Pandemi sonrası dünya ekonomisinde sıkıntı yaşanmaya başlandı bu durum, sadece Türkiye’yi değil tüm Dünya’da var. Biz bu piyasaları düzeltmek için elimizden gelenleri yapacağız” dedi.

“1.5 milyar dolar yatırımı süren projeler var”
Dünyanın çeşitli noktalarında yatırımların sürdüğünü söyleyen Bayrak, ”1.5 milyar dolar devam eden projelerimiz var. Yatırımlarımız sadece Türkiye’de değil, Atina’da, İtalya’da, İspanya’da bizim inşaatlarımız var. Biz bu işin üretimini yapıyoruz. Bizim durma gibi bir şansımız yok ama fiyatlar bizi rahatsız ediyor. Döviz kurundaki hareketlilik bizi rahatsız ediyor. Genel anlamda dünyada ham maddede sıkıntı var. Fiyatlar aşırı derecede yükselmiş durumda. İşimizi durmadan yapıyoruz, pandemi sürecinde en iyi çıkış yapan holding olduk. Dünyada çok güzel projeler yapıyoruz. Dünyada bayrağımızı dalgalandırıyoruz” diye konuştu.

“Herkes buradan yer almak istiyor”
Madnasa Türkbükü projesinde talebin yüksek olduğunu belirten Bayrak, “Bugün alınan şey kardır, yarına bırakmamak lazım. Gün geçtikçe fiyatlar artıyor. Bodrum’da arsa stoku yok. Burada daha ucuza alınabilecek yer yok. Stok ve arsa yok o yüzden şimdiden alma zamanıdır. Yabancılardan çok ciddi anlamda talep var. Herkes buradan yer almak istiyor, Türkiye çok huzurlu ve çok ucuz bir ülke herkes buraları tercih ediyor. Bodrum’da dünyada en çok tercih edilen noktalardan biri ve Türkiye’nin incisidir. Bizim projelerimiz malikane konseptindedir. 6 oda 2 salondan oluşur. Projelerimizde Türk Hamamı, sinema salonu, golf sahası ve helikopter pisti var. Satışlar gayet iyi ve çok talep var. Madnasa Türkbükü’nde 16 tane malikane var. 16 seçkin aileyi bize gelen teklif üzerinde satışı gerçekleştiriyoruz. Biz gelen teklifleri değerlendiriyoruz ona göre satışı yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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