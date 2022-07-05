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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum’da her şey dahil sistemindeki açık büfeler tarih oluyor

İHA

Bodrum’da her şey dahil sistemindeki açık büfeler tarih oluyor

Turizmin gözbebeği Bodrum’da lüks sekment oteller kalitenin hizmetin yanı sıra ünlü şeflerle bünyelerine katarak imza tabaklarıyla bir birleri ile yarışmaya başladı. Birçok lüks otel büfe ve self servis kültüründen çıkarak alakart sistemine geçmeye başladı.

Her şey dahil otellerde bulunan açık büfe kültürü Bodrum’da yavaş yavaş yerini alakart sisteme dönüşüne geçti. Lüks oteller bünyelerine ünlü şefleri katarak lezzetlerine lezzet katmaya başladı. Özellikle Bodrum’da otelciler Alakart sistemini yavaş yavaş uygulamaya sokuyor. Door’A otelde gelen yerli ve yabancı turistlere iyi kaliteli hizmet vermek için ünlü şef Nevzat Yılmaz bünyesine katarak Alakart sistemde misafirlerini ağırlıyor.

Lezzetine lezzet kattı
Bodrum’daki lüks oteller arasında adından söz ettiren Door’A otel kaliteli hizmetin yanı sıra yaptıkları yemek sunumlarıyla da adından sık sık söz ettirmeye başladı. Şefin özel sunumlarıyla yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görüyor. Yaptığı bir birinden lezzetli ızgara çeşitleri, Türk kültürünü tanıtan tatlar özellikle yabancı turistler tarafından tam not alıyor.

Otellerin artık imza tabaklarıyla öne çıktıklarını belirten Nevzat Yılmaz “Her otel lezzeti nasıl yakalaya bilirim bir imza yemeği ve lezzet konusunda şefler arasında bir yarış başladı. Malzeme alırken kalitesine misafirlerimize sunarken onların görüşlerini alarak daha iyi nasıl hizmet ederiz yarışı içerisineyiz. Bizde Door’A otel olarak en iyi lezzeti yakaladık ve o yemeklerin üzerine imzamızı attı. Şu anda müşteri memnuniyetimiz üst seviyelerdedir. Gıda alımından, sunumuna kadar hepsinin eğitimini alarak et, balık ve birçok üründe her şeyin en iyisini, en lezzetli yemekleri denize nazır olarak keyifle yiye bilirsiniz. Sabah kahvaltılarımız serpme kahvaltıdır. Açık büfe kesinlikle yoktur. Sabah kahvaltınız, öğlen ve akşam yemeğiniz en lezzetli şekilde önünüze geliyor. Hiçbir müşterimiz yemek almak için kuyruğa girmiyor. Misafirimiz konforunu bozmadan en lezzetli yemekler önüne getiriliyor” dedi.

Açık büfe yerine alakart sistem
Ünlü şef Yılmaz otelleri ilk sitemine yeniden döndüğünü ifade ederek “Her şey dahil sisteminde büfelerde kuyruklaşma oluyor. Tatile geliyorlar veya gidiyoruz kuyruklardasınız, sıra bekliyorsunuz, yemek kalmıyor. Bundan çıkıyoruz artık. Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanımızda, Kültür ve Turizm Bakanımızda artık her şey dahili kaldırıp, insanlara çok kaliteli bir turizm hizmeti vermektir. Birçok ülke bu her şey dahil sistemi kaldırdı. Bizde kaldırırsak, masa servisine ne yemek istiyorsa, et, tavuk, balık masa servisi olursa alakart sistemi dediğimiz şekilde gidersek turizm daha iyi yerlere gelir. Ve bu kadar yemekte zayiat vermeyiz ve yemekler çöpe gitmemişte olur” şeklide konuştu.

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