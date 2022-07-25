Yayla Karaçulha, yörük şenliğiyle coştu

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Yayla Karaçulha'da, bu yıl 8'incisi düzenlenen Yayla Karaçulha Yörük Şöleni renkli görüntülere sahne oldu. 2 gün süren şenliğe Seydikemer ve Fethiye’den yoğun katılım oldu.



Seydikemer'e bağlı Yayla Karaçulha Mahallesi'nde Karaçulha Gönüllüleri Derneği tarafından organize edilen, Seydikemer Belediyesi, Fethiye Belediyesi ve Yayla Karaçulha Mahalle Muhtarlığının destekleriyle bu yıl 8'incisi gerçekleşen Yayla Karaçulha Yörük Şöleni renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şölene, Seydikemer Belediye Başkan Vekili Ramazan Akbal, Seydikemer Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Karakuş ve Mustafa Ali Türkan, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, Karaçulha Gönüllüleri Derneği Başkanı Halil Hancı, Yayla Karaçulha Mahalle Muhtarı Mustafa Kaşıkçı, Seydikemer Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Yörük Türkmen Derneği Temsilcileri ve davetliler katıldı. Şölene Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Ankara’da olmasından dolayı katılamadı.



Yayla Karaçulha Mahallesi Güreş sahasında yapılan ve çevrede halk pazarı da kurulan şölen iki gün sürdü. Şölenin ilk gününde mahalli sanatçıları sahne aldı. Şölenin ikinci günü temsili gelin alma ve Yörük göçüyle başladı. Temsili gelin alma ve Yörük göçü Güreş Sahasında son bularken, alanda çocuklar ve yetişkinler tarafından dev Türk Bayrağı açılıp, alanda gezdirildi. Orta oyunlarının sergilendiği şenlikte halat çekme, balon patlatma, çuval, yumurta taşıma, sandalye kapmaca, yoğurt yeme, eş taşıma gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunlar hem çocukların hem de yetişkinlerin katılımıyla yapıldı. Yarışmalarda ilk üçe girenlere ödülleri Seydikemer Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Karakuş ve Mustafa Ali Türkan ile protokol üyeleri tarafından verildi.



Yayla Karaçulha Mahalle Muhtarı Mustafa Kaşıkçı; “Burada Yayla Karaçulha, Sahil Karaçulha yok, sadece hizmet var. Gönüllüler Derneğinin yapmış olduğu bu etkinliğe hepiniz hoş geldiniz” dedi.



Karaçulha Gönülleri Derneğinden sipsi sanatçısı İsmail Peynirci; “Bizleri kırmayan, bu güzel şölene katılım sağlayan bütün gönül dostlarına teşekkür ediyorum. En önemlisi çocuklarımız. Bu çocuklarımız bugün burada yarışırsa geleceği iple çekerler, gelecekte anlatacak hikayeleri olur” dedi.



Çeşitli etkinliklerle gün boyu devam eden Şölenin akşamki bölümünde de sevilen yöresel sanatçı Özlem Şahin sahne aldı. Özlem Şahin’den önce bir konuşma yapan Karaçulha Gönüllüleri Derneği Başkanı Halil Hancı; “Biz Karaçulha Gönüllüleri Derneğine her yıl aşuremizi, keşkeğimizi, 18 Mart Çanakkale Şehitler Günümüzü, Kadınlar Günümüz gibi birçok etkinlik yapıyoruz. Bunları Karaçulha halkımızın esnaflarımızın desteğiyle yapıyoruz. Bu süreçte yaylamızda 2 gün süren yörük şöleni yapıyoruz. Kolay bir şey yapmıyoruz. Çok zorluklar çekiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eksiğimiz vardır önemli olan bizim eksikliğimizi gören bir kardeşimizin kapatmasıdır. Bu şölen tamamen Karaçulha halkımızın adınadır” dedi.



Karaçulha Gönüllüleri Derneği Başkanı Halil Hancı’nın konuşmasının ardından birbirinden güzel türküleri seslendiren Özlem Şahin’e vatandaşlar danslarıyla eşlik etti.

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