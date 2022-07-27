Muğla’daki okulların güçlendirme çalışmasını Meslek lisesi öğrencileri yapıyor

Millî Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" ile Muğla'da projede seçilen temel eğitim okulların alt yapısını güçlendirilme, eğitim ortamları zenginleştirilme çalışmaları devam ediyor.

Eğitim ortamlarını iyileştirmek, okullar arasındaki farklılıkları azaltarak öğrenciler için fırsat eşitliği sağlamak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek, okul iklimini güçlendirmek, okulların fiziki ortamlarının bakım, onarım ve donatım ihtiyaçlarını karşılayarak eğitimin niteliğini artırmak amacıyla 81 ilde hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" Muğla'da başarıyla yürütülüyor.

5 yaş grubunda okullaşma oranı Yüzde 71,12 ‘den Yüzde 99,72 ’ye yükseldi.

20212022 Eğitim Öğretim yılı 10 bin Okul Projesinde şu ana kadar 61 anasınıfı, 1 anaokulu 5 derslikli Muğla’da açıldı. Açılan anasınıflarının donatım, materyal ve ödenekleri Milli Eğitim Bakanlı tarafından gönderildi. Projelerde 2 Anaokulu, 3 Ortaokul bünyesinde bulunan Anasınıfı, 66 İlkokul, 4 Ortaokul toplam 75 okulda iyileştirmeye alındı. Donatım, Teknolojik altyapı, lavabo ve tuvaletler, boya gibi talepler okullar tarafından belirlenerek MEBBİS sistemine girilerek gerçekleştirildi. Bu projede Bodrum, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz, Ortaca, Seydikemer, Datça, Kavaklıdere, Marmaris, Menteşe, Milas, Ula, Yatağan ilçelerindeki okullarda iyileştinme çalışması yapılıyor.

İyileştirme çalışmalarında Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay Şehbal Baydur ilkokulunu ziyaret ederek çalışmaları yakından takip etti.

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