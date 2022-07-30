Zehra, kardeşinin tedavi masrafları için şarkı söylediği eğlence mekanında öldürüldü (2)

İçtiğiniz suya buz atarken bir daha düşünün

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BABA: NACAKLA VURMUŞLAR

Zehra Bayır'ın babası Oğuzhan Bayır, Konya'dan telefonla DHA'ya açıklamalarda bulundu. Bayır, "Kızımın nacakla başına vurmuşlar. Sonra da kemiklerini kırmışlar. Çok üzgünüm, kızımı kaybettim. Kızımı toprağa verdim ama artık ben de perişan durumdayım. Artık yanımdaki küçük kızımın tedavisine başlıyoruz" dedi. (DHA)

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-07-30 17:24:44



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