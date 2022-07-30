Marmaris yangınında alevlerin sıçradığı Uygulama Oteli'nin müdürü o anları anlattı (2)



OTELİN TAHLİYESİ SIRASINDA PANİK KAMERADA

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde çıkan orman yangınında zarar gören uygulama otelinin müşterilerinin tahliyesi sırasında yaşanan panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Müşterilerin; 'Yangın geliyor kaçın' sözleri ve 'Şu an yanıyor burası, toplan, toplan. Alın, alın şunu. Koy şunu, koy tamam. Çabuk çabuk çok kötü duman çıkıyor. Başka bir şey var mı bakın' ifadelerini kullandıkları görüldü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2022-07-30 17:41:57



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