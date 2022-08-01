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Yalıkavak Süperstar Ajda Pekkan hayranlarıyla doldu taştı

İHA

Yalıkavak Süperstar Ajda Pekkan hayranlarıyla doldu taştı

Süperstar Ajda Pekkan, Bodrum’da verdiği konserde söylediği şarkılarla geceye katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.
Yalıkavak'ta sahne alan Süperstar Ajda Pekkan söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu. Yıllara meydan okuyan Pekkan, Yalıkavak Günay Restoran'da yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Söylediği şarkılara gelen tatilcilerde eşlik etti. İzdiham yaşanan konserde giydiği siyah ve altın sarısı desenli elbise de dikkatlerden kaçmadı. Sevilen şarkılarını seslendiren Pekkan yaptığı dans şovlarla da göz doldurdu. Ayakta alkışlanan Pekkan birçok şarkısını sevenleriyle beraber söyledi.

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