Bodrum açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.



Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG11) belirtilen yere gitti. Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itildiği anlaşılan lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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