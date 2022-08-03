Azka Otel’de ünlü isimler eğlenceyi ikiye katlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Azka Otel’de ünlü isimler eğlenceyi ikiye katlayacak

İHA

Azka Otel’de ünlü isimler eğlenceyi ikiye katlayacak

Bodrum Bardakçı Koyu’nun en gözde otellerinden Azka Otel, Türkiye’nin starlarını misafirleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Ağustos ayında sevilen sanatçılar “Azka Yaz Konserleri”yle unutulmaz anlar yaşatacak. “Azka Yaz Konserleri”nde 17 Ağustos Çarşamba Kuşum Aydın, 18 Ağustos Perşembe Gülşen, 19 Ağustos Cuma Özcan Deniz gibi ünlü isimler sevenlerine müzik ziyafeti sunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrum açıklarındaki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bodrum açıklarındaki uyuşturucu operasyonunda 14 ...
Çocuk Bilim Parkı ziyaretçilerin ilgi odağı
YEREL HABERLER Çocuk Bilim Parkı ziyaretçilerin ilgi odağı
YK Enerji bünyesinde çalışan 30 köylü kadın, 5 bin yıllık tarihi gün yüzüne çıkarıyor YK Enerji bünyesinde uzun yıllardır sürdürülen kazılarda geçmişi binlerce yıla dayanan çok sayıda tarihi eser gün yüzüne çıkarılıyor.
YEREL HABERLER YK Enerji bünyesinde çalışan 30 köylü kadın, 5 bin ...
Turizmciler Eylül ayımdan ümitli
YEREL HABERLER Turizmciler Eylül ayımdan ümitli
Bodrumspor'da stadyumda son viraj
YEREL HABERLER Bodrumspor'da stadyumda son viraj
Dünyaca ünlü Sedir Adası havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü Sedir Adası havadan görüntülendi
O Doktor FETÖ soruşturmasından ihraç edildi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Serviste görevli iken 14 Mart’ta Uzman Çavuş’un kendisini darp ettiği iddiası ile gündeme gelen Dr. Tahir Tarımer, FETÖ soruşturması sonucu meslekten ihraç edildi.
YEREL HABERLER O Doktor FETÖ soruşturmasından ihraç edildi Muğla ...
Jandarma, Marmaris'te emniyet kemerinin önemini anlattı
YEREL HABERLER Jandarma, Marmaris'te emniyet kemerinin önemini ...
Suriyeliler arasında çıkan 'telefon alışverişi' kavgası kamerada; 6'sı sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Suriyeliler arasında çıkan 'telefon alışverişi' ...
19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde İngiliz piyanistler konser verdi
YEREL HABERLER 19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde İngiliz ...
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu’na sert tepki: “Atatürkçüleri partiden yolladın, FETÖ’cüleri doldurdun, PKK’lıları doldurdun”
YEREL HABERLER Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu’na sert tepki: ...
Muğla'da trafikte tartıştığı kişiyi silahla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da trafikte tartıştığı kişiyi silahla ağır ...
Fethiye’de sokakta kavga eden 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Fethiye’de sokakta kavga eden 6 yabancı uyruklu şahıs ...
İnce: Meclis'te kavga ediyor gibi gözüküp, Muğla'da rant konusunda birleşeceksiniz (2)
YEREL HABERLER İnce: Meclis'te kavga ediyor gibi gözüküp, Muğla'da ...
Bodrum açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Muğla'da temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Muğla'da ...
Milas'taki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Milas'taki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Marmaris açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Marmaris açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'da uzman çavuşla tartışan doktor memurluktan ihraç edildi
YEREL HABERLER Muğla'da uzman çavuşla tartışan doktor memurluktan ...
Fethiye’de 146 kasa su ürünlerine el koyuldu
YEREL HABERLER Fethiye’de 146 kasa su ürünlerine el koyuldu
Marmaris’te 64 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Marmaris’te 64 düzensiz göçmen kurtarıldı
Hastası uzman çavuşun darbetmediği ortaya çıkan doktor, memurluktan çıkarıldı
YEREL HABERLER Hastası uzman çavuşun darbetmediği ortaya çıkan ...
Marmaris ve Datça’da yangından etkilenen hayvanlara yem ve su desteği
YEREL HABERLER Marmaris ve Datça’da yangından etkilenen hayvanlara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.