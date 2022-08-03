Azka Otel’de ünlü isimler eğlenceyi ikiye katlayacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bodrum Bardakçı Koyu’nun en gözde otellerinden Azka Otel, Türkiye’nin starlarını misafirleriyle buluşturmaya devam ediyor.



Ağustos ayında sevilen sanatçılar “Azka Yaz Konserleri”yle unutulmaz anlar yaşatacak. “Azka Yaz Konserleri”nde 17 Ağustos Çarşamba Kuşum Aydın, 18 Ağustos Perşembe Gülşen, 19 Ağustos Cuma Özcan Deniz gibi ünlü isimler sevenlerine müzik ziyafeti sunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.