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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da plajlar yabancı turistlere kaldı

DHA

Bodrum'da plajlar yabancı turistlere kaldı


Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)-  MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, eğitim öğretim yılının yarın başlayacak olması nedeniyle plajlarda yerli turist sayısı azalırken, yabancı turistler denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.
Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum´da turist hareketliliği devam ediyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının yarın başlayacak olması nedeniyle plajlarda ve kent genelinde yerli turist azaldı, Bodrum´da plajlar yabancı turistlere kaldı. Başta Gümbet Plajı olmak üzere Kumbahçe, Ortakent, Bitez,Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak ve Göltürkbükü sahillerinde yabancı turistler denizin ve güneşin keyfini sürdü. Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece ölçüldüğü kentte turistler keyifli dakikalar yaşadı. Bazı turistler bol bol denize girerken bazıları da şezlonglarında güneşlenip, kitap okuyarak vakit geçirmeyi tercih etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-09-11 12:48:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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