Marmaris'te orman yangını (8)

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VALİ TAVLI: YANGIN YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT ETMİYOR

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris ilçesindeki orman yangınının yerleşim yerlerini tehdit etmediğini söyledi. Vali Tavlı, tüm ekiplerin sahada olduğunu belirterek, "Yangınla mücadelemiz artarak devam ediyor. An itibariyle yerleşim yeri tehdidi yoktur. Yerleşim yerleri ile ilgili tüm tedbirler alındı" dedi. (DHA)Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA) - DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2022-09-21 23:54:07



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