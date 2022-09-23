Marmaris'teki orman yangınında 500 hektar alan zarar gördü (2)

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TÜRK BAYRAĞI ALEVLERE TESLİM EDİLMEDİ

Marmaris'teki 19 saatlik orman yangınına müdahale edilen söndürme helikopteriyle Yalacıboğaz mevkisinde alevlerin yaklaştığı Türk bayrağının yanmaması için verilen mücadele, insansız hava aracıyla görüntülendi. Görüntülerde, alevlerin Türk bayrağına ulaşmadan söndürüldüğü anlar yer aldı.Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2022-09-23 15:25:41



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