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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da '1 milyon turist' hedefine ulaşıldı

DHA

Bodrum'da '1 milyon turist' hedefine ulaşıldı


Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 'sarı yaz' döneminin başlaması ile plajlar, yabancı turistlere kaldı. Turizmde '1 milyon yabancı turist' hedefine ulaşıldığını belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Okulların açılmasıyla birlikte iç pazarda daralma mevcut. Şu an İngiltere başta olmak üzere Rusya ve Polonya gibi ülkeler Bodrum pazarında" dedi.
Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da yaz sezonun bitmesiyle birlikte 'sarı yaz' dönemi başladı. Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece ölçüldüğü turizm merkezi Bodrum'da yabancı turist hareketliliği sürüyor. Bu kapsamda deniz ve hava yolu ile '1 milyon yabancı turist' hedefine ulaşılan Bodrum'daki otellerde yüzde 50 doluluk yaşanıyor. Yabancı pazarla çalışan otellerde ise doluluk oranı, yüzde 90'ın üzerinde seyrediyor. Başta İngiltere olmak üzere, Orta ve Batı Avrupa'dan yoğun talep alan Bodrum'da yabancı turistler, denizin ve mavinin keyfini çıkarıyor.  
'EKİM SONUNA KADAR HAREKETLİLİK VAR'
Bodrum'da 'sarı yaz'la birlikte hareketliliğin devam ettiğini belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Her şeye rağmen istatistik olarak deniz ve hava yoluyla 1 milyon yabancı turist hedefine ulaştık. Turizm, Bodrum'da önemli bir değere sahip. Okulların açılmasıyla birlikte iç pazarda daralma mevcut. Şu an İngiltere başta olmak üzere Rusya ve Polonya gibi ülkeler Bodrum pazarında. İrlandalılarda da bir hareketlilik söz konusu. Son olarak İrlanda'dan direkt Bodrum'a uçuşlar olacak. Uçuşların 20 Kasım'a kadar devam etmesi bekleniliyor. Güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Ekim sonuna kadar böyle gider. Bodrum genelinde otellerde yüzde 50 civarında doluluk var. Yabancı pazarla çalışan otellerde ise bu oran yüzde 90'ların üzerinde seyrediyor" dedi.
'GİDİŞAT BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDE'
'Sarı yaz' döneminde gelen turistlerin sakin tatil anlayışı ile hizmet aldıklarını anlatan turizmci Serkan Kahraman ise "Eylül ve ekim ayı içerisindeki gidişat beklentimizin üzerinde. Eylül ayı özellikle Avrupa ülkelerinin rehavet gösterdiği bir ay oldu. Ekim ayında ise İngiltere başta olmak üzere orta Avrupa ülkeleri Bodrum'u tercih etmekte. Bu yoğunluk ekim ayının ortalarına kadar devam etmekte. Avrupalı misafirlerle birlikte ekim ayının son haftasına kadar 'sarı yaz'ı geçireceğiz, diye düşünüyoruz. Bu zamanın şöyle bir farkı oluyor; misafir profilindeki yaş değişimi sebebiyle yazın gelen genç kitle yerini orta yaş, ileri yaşa bırakıyor. Dolayısıyla bu dönemdeki misafirler daha sakin tatil anlayışıyla bizden hizmet almakta" diye konuştu.  (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-10-03 10:22:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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