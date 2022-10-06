Elektrikli bisikletten düşen Berfin, öldü

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde kullandığı elektrikli bisikletten düşen Berfin Günden (18), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Armutalan Mahallesi'nde meydana geldi. Siteler Mahallesi'ndeki çalıştığı otele gitmek için evden çıkan Berfin Günden, kullandığı elektrikli bisikletten düşerek yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berfin Günden, hayatını kaybetti. Otelde büro personeli olarak çalışan ve üniversite sınavına hazırlanmak için para biriktiği öğrenilen Berfin Günden'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2022-10-06 16:04:32



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