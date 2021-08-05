SON DAKİKA HABERİ! Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak: Böyle bir linci hak etmiyorum

Barış Saylak: Böyle bir linci hak etmiyorum 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

CHP'den ayrıldıktan sonra AK Parti Milas Belediye Başkan adayı olan ve o dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesiyle tanınan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.

Habertürk TV'de canlı yayında cevap hakkını kullanan Saylak kendisini tanıttı. Saylak, "1989 Ankara veterinerlik mezunuyum. 1990 yılında Milas Belediyesinde veteriner olarak çalışmaya başladım. 2019 yerel seçimleri öncesi derdimiz Milas'a ve ilimize hizmet etmek için Milas Belediye Başkanı adayı oldum. 11 Kasım 2019'da Muğla Tarım ve İl Müdürlüğü görevine atandım. 20 aydır bu görevimi yeteneklerim ölçüsünde, ekip arkadaşlarımla birlikte üreticilerimizin yanı başında olmaya gayret gösterdim" dedi.

"ELEŞTİRİLERİ GÖĞÜSLEMEYE HAZIRIM"

"Eleştirileri göğüslemeye hazırım" diyen Saylak, "Halk TV ile başlayan süreçte üç gündür linç yiyorum. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü olarak görevim kırsal mahallelerde büyük ve küçük baş hayvanların tahliyesi ve tedavisi, yem ve su ihtiyaçlarının gerçekleştirilmesi, kriz merkezlerinde getirilen gıdaların denetlenmesi ve elinde tırmığı, hortumu olan personelin, orman bölge müdürlüğü ekiplerine yardımcı olmaktan öte bir sorumluluğum yok" ifadelerini kullandı.

Saylak, "Ben Muğlalıyım, 55 yaşındayım, bu topraklarda doğdum. Sosyal medyada adeta birilerinin hedef göstermesiyle linç ediliyorum. Yarın başıma bir şey gelse, hiç dahlim olmadığı bir konuda... Daha 2 gün önce Sözcü gazetesi muhabiri Yaşar Anter benim nasıl bir ateş içinde kaldığıma şahittir" dedi.

"LİNCİ HAK ETTİĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

"2 gündür yediğim küfrün haddi hesabı yok" diyen Saylak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen perşembe gününden bu yana evime uğramıyorum. Biraz vicdanlara seslenmek istiyorum. AK Parti öfkesi veya bazı tepkilerle... Vatandaşlarım nasıl çalıştığımı görüyor. Bir cehennemi yaşıyoruz. Vicdanlarımız, bölgede eksikliklerimiz, yanlışlarımız olabilir.

Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilat yapısına göre, ormanların bakımı, korunması Orman Genel Müdürlüğü ile sınırlıdır. Ben bu coğrafyanın insanıyım. Orman da tarım da bizim. Ekibimizle tüm gayreti yapıyorum. AK Parti'den aday olma tercihi gösteren Barış Saylak'ı eleştirebilirsiniz ama böyle bir linci hak ettiğimi düşünmüyorum."