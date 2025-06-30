Muğla ve Antalya'dan tarımda iş birliği

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında 5 yıl süreyle geçerli olacak iş birliği protokolü imzalandı.

Tarımın sürdürülebilirliği, modernizasyonu ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlama hedefiyle hazırlanan protokol; iki ilin güçlü yönlerini birleştirerek tarımsal verimlilik ve kaliteyi artırmayı amaçlıyor.

Protokol kapsamında yürütülecek çalışmalar şu başlıklar altında toplandı. İklim değişikliği ve uyum stratejileri, Örtü altı üretim sistemlerinin geliştirilmesi, Tarımsal ihracat ve lojistik iş birlikleri, Tarım ve turizm entegrasyonu projeleri, Eğitim, yayım çalışmaları ve ortak AR-GE projeleri yapılacak ortak faaliyetlerle, her iki ilin mevcut potansiyelinin daha verimli kullanılması, çiftçilerin ve üreticilerin bilgiyle donatılması ve iklim krizine karşı daha dirençli tarım sistemlerinin kurulması hedefleniyor.

Protokolün imzalanmasının ardından yapılan ortak açıklamada, tarımsal üretimin geleceğini korumak ve geliştirmek için iller arası koordinasyonun büyük önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, "İklim değişikliğiyle mücadele, tarımsal ihracat kapasitesinin artırılması ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi için bu iş birliği büyük önem taşıyor. Tarımda güç birliği, sürdürülebilir üretimin en önemli adımlarından biridir" ifadeleri yer aldı.