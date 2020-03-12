Kolay ve pratik bir şekilde evde yapabileceğimiz bu sütlü tatlının tarifi nedir? Muhallebi nasıl yapılır? Muhallebi çeşitleri nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

MUHALLEBİ NASIL YAPILIR?

Muhallebi yaparken ilk olarak soğuk süt, nişasta ve şekeri tencereye alıp iyice karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.Kaynamaya yakın üzerine tereyağını ilave edin. Üzeri boncuk boncuk olduğunda muhallebiyi kaselere paylaştırın.

Üzerine tarçın serpip veya üzerinde meyve dilimleriyle servis edin.

Dilerseniz lezzetini arttırmak için üzerini çikolata sosu ile süsleyebilirsiniz

MUHALLEBİ ÇEŞİTLERİ

Elmalı muhallebi;

Harcı için:

3 adet büyük boy kırmızı elma

1 çay bardağı şeker

1/2 su bardağı su

1/2 tatlı kaşığı tarçın

1 çay bardağı ceviz içi (iri çekilmiş)

Muhallebisi için:

1/2 litre süt

1/2 su bardağın

1/2 su bardağı şeker

1 paket vanilya

100 ml.krema

1 tatlı kaşığı tereyağı

Bal kabaklı muhallebi;

Bal kabağı püresi için:

1 kilogram bal kabağı

1,5 su bardağı toz şeker

3/4 su bardağı su

Kreması için:

1 paket toz krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

Servisi için:

2 yemek kaşığı ince çekilmiş antep fıstığı

1 yemek kaşığı doğranmış kuru yaban mersini

Yaban mersini püresi için:

1,5 su bardağı kurutulmuş yaban mersini

1 yemek kaşığı toz şeker

3/4 su bardağı su

1 yemek kaşığı mısır nişastası

Hindistan cevizli muhallebi;

500 ml.inek sütü

250 ml.hindistan cevizi sütü

250 ml.hindistan cevizi kreması

70 gram pirinç unu

1/2 adet vanilya çubuğu

1/2 su bardağı rendelenmiş hindistan cevizi

1/2 su bardağı agave şurubu

Kupta kadayıflı muhallebi;



500 gram tel kadayıf

3 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

Muhallebisi için:

1 litre süt

3 yemek kaşığın

3 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

1 paket krema



Çikolata soslu muhallebi;

5 su bardağı süt

3/4 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı buğday nişastası

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

Çikolata sosu için:

120 gram bitter çikolata

1/2 su bardağı sıvı krema

1 adet muz

KOLAY MUHALLEBİ TARİFLERİ

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı mısır nişastası (olmasa da olur)

1 paket vanilya

Yarımdan az margarin

İsteğe göre aroma konulabilir. Damla sakızı ya da limon kabuğu gibi.

Süslemek için:

Tarçın

Antep fıstığı