        Muhallebili havuçlu kek tarifi: Muhallebili havuçlu kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Muhallebili havuçlu kek tarifi: Muhallebili havuçlu kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Klasik havuçlu kek lezzetini "pastane usulü" bir dokunuşla birleştiren muhallebili havuçlu kek, son dönemde hem çay saatlerinde hem de misafir menülerinde en çok aranan tariflerden biri hâline geldi. Tarçın ve cevizle zenginleşen havuçlu kek; üzerine (veya arasına) eklenen ipeksi muhallebiyle daha yumuşak, daha dengeli ve daha şık bir sunuma kavuşuyor. Üstelik doğru püf noktalarıyla yapıldığında, hem içi nemli kalan kek dokusunu hem de pürüzsüz muhallebiyi aynı tarifte yakalamak mümkün. Bu yazımızda, evde adım adım uygulayabileceğiniz detaylı muhallebili havuçlu kek tarifi, malzemeler, yapım aşamaları, püf noktaları ve servis önerileri yer alıyor.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 20:44 Güncelleme: 29.01.2026 - 20:44
        Muhallebili havuçlu kek tarifi
        Muhallebili havuçlu kek için malzemeler (10–12 dilim)

        Havuçlu kek için

        3 adet yumurta

        1 su bardağı toz şeker

        1 su bardağı sıvı yağ

        1 su bardağı süt (veya yoğurt; yoğurt daha yoğun doku verir)

        2 su bardağı rendelenmiş havuç (ince rende)

        1 su bardağı iri çekilmiş ceviz (isteğe bağlı ama çok yakışır)

        1 tatlı kaşığı tarçın

        1 paket kabartma tozu

        1 paket vanilin

        2,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

        İsteğe bağlı: 1 tutam muskat rendesi (çok az; aromayı derinleştirir)

        Muhallebi için

        4 su bardağı süt

        3 yemek kaşığı un

        2 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday; daha pürüzsüz kıvam için)

        1 su bardağı toz şeker

        1 paket vanilin

        1 yemek kaşığı tereyağı

        1 paket krem şanti (isteğe bağlı; muhallebi soğuyunca eklenirse daha hafif doku verir)

        Krem şanti için: 1 çay bardağı soğuk süt

        Üzeri için (opsiyonel)

        Tarçın serpiştirme

        Ceviz kırığı

        Hindistan cevizi

        File badem

        Çikolata rendesi

        Not: Kek kalıbı ölçüsü olarak 26 cm yuvarlak veya orta boy dikdörtgen borcam idealdir.

        Muhallebili havuçlu kek nasıl yapılır?

        Bu tarif iki aşamalıdır: önce kek pişer, sonra muhallebi hazırlanır ve birleştirilir. En iyi sonuç için kek ve muhallebinin sıcaklık dengesine dikkat etmek gerekir.

        Havuçlu keki hazırlayın

        Fırını hazırlayın, havucu rendeleyin

        Fırını 180°C alt-üst ayarda ısıtın.

        Havuçları ince rendeleyin. Çok sulu havuç kullanıyorsanız, rendeledikten sonra hafifçe sıkıp fazla suyunu alabilirsiniz. (Bu adım keki sulandırmayı önler.)

        Yumurta ve şekeri çırpın

        Yumurtaları ve şekeri bir kapta 2–3 dakika çırpın. Karışım rengi açılıp köpüksü olmalı. Bu, kekin daha iyi kabarmasını sağlar.

        Sıvı malzemeleri ekleyin

        Sıvı yağ ve sütü (veya yoğurdu) ekleyip kısa süre karıştırın.

        Kuru malzemeleri ekleyin

        Unu, kabartma tozunu, vanilini ve tarçını ayrı kapta karıştırıp eleyerek hamura ekleyin.

        Unu bir anda değil, kontrollü ekleyin. Hamur “kek kıvamında” akışkan olmalı.

        Havuç ve cevizi ekleyin

        Rendelenmiş havucu ekleyip spatula ile karıştırın.

        Ardından cevizi ilave edin. (Cevizi çok küçük çekmeyin; iri çekim kekin içinde daha iyi hissedilir.)

        Pişirme

        Kalıbı yağlayın veya pişirme kâğıdı serin.

        Hamuru döküp düzleyin.

        35–45 dakika pişirin. Kürdan testi yapın: kürdan temiz çıkmalı.

        Soğutma

        Keki fırından çıkarınca kalıpta 10 dakika bekletin, sonra çıkarıp tamamen soğutun.

        Muhallebiyi sıcak kekin üstüne dökmek isterseniz, kekin en azından ılıması gerekir.

        Muhallebiyi hazırlayın

        Tencerede karıştırın

        Tencereye süt, şeker, un ve nişastayı alın.

        Ocağa almadan önce tel çırpıcıyla iyice karıştırın; topak kalmasın.

        Pişirin

        Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.

        Koyulaşıp göz göz olunca 1–2 dakika daha karıştırıp ocaktan alın.

        Son dokunuşlar

        Tereyağı ve vanilini ekleyip karıştırın.

        Muhallebi ılıyınca isterseniz krem şanti ekleyebilirsiniz: krem şantiyi soğuk sütle çırpıp muhallebiye yedirin. Bu, muhallebiyi daha hafif ve köpüksü yapar.

        Birleştirme (muhallebili havuçlu kekin en keyifli kısmı)

        Bu tarifte iki popüler sunum seçeneği var:

        Seçenek A: Üstü muhallebili (en pratik)

        Kek tamamen soğuyunca servis edeceğiniz borcama veya tabağa alın.

        Muhallebi ılık hâle gelince (sıcak değil), kekin üzerine dökün.

        Spatula ile yayın.

        Buzdolabında en az 2–3 saat dinlendirin.

        Seçenek B: Arası muhallebili (pasta gibi)

        Keki ortadan ikiye kesin (tam soğumuş olmalı).

        Muhallebinin yarısını alt kata sürün.

        Üst katı kapatın.

        Kalan muhallebiyi üstüne yayın.

        Buzdolabında en az 3–4 saat, ideal 1 gece dinlendirin.

        Püf: Araya sürülecek muhallebinin “çok sıcak” olmaması şart; aksi halde kek yumuşayıp dağılabilir.

        Püf noktaları (tam kıvam, nemli kek, pürüzsüz muhallebi)

        Havuçlu kekte havucun su oranı önemlidir. Çok sulu havuç keki ağırlaştırabilir; hafifçe sıkmak işe yarar.

        Un miktarını kontrollü ekleyin. Fazla un, keki kuru yapar.

        Muhallebide topak olmaması için süt–un–nişasta karışımını ocağa almadan iyice açın.

        Muhallebiyi kekin üstüne dökerken ılık olmasına dikkat edin.

        Dinlendirme süresi bu tarifte “lezzeti oturtan” adımdır. 2–3 saatten önce keserseniz muhallebi tam sabitlenmez.

        Üzeri nasıl süslenir?

        Hafif tarçın serpiştirme: havuçlu kek aromasıyla mükemmel uyum sağlar.

        Ceviz kırığı: hem görüntü hem doku kazandırır.

        Hindistan cevizi: daha ferah bir tat verir.Çikolata rendesi: “tatlı sever” dokunuşu için.

        Servis önerileri

        Dilimleri keserken bıçağı sıcak suya batırıp silerek kullanın; muhallebi daha düzgün kesilir.

        Çay saatlerinde sade sunum yeterli olur; misafir için yanında kahveyle servis etmek çok yakışır.

        Daha şık sunum için her dilimin yanına 1–2 dilim portakal veya bir avuç meyve ekleyebilirsiniz.

        Muhallebili havuçlu kek; tarçınlı, cevizli havuçlu kek dokusunu ipeksi muhallebiyle birleştiren, hem pratik hem de “pastane havasında” bir tarif olarak öne çıkar. Kekin nemli kalması için havucun su dengesine, muhallebinin pürüzsüz olması için karıştırma tekniğine ve en önemlisi dinlendirme süresine dikkat edildiğinde, evde kolayca şık ve lezzetli bir sonuç almak mümkündür. Bu tarif; çay saatlerinden doğum günü tarzı sunumlara kadar pek çok farklı sofrada rahatlıkla kullanılabilecek güçlü bir alternatiftir.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
