3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt (veya yoğurt; yoğurt daha yoğun doku verir)

2 su bardağı rendelenmiş havuç (ince rende)

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz (isteğe bağlı ama çok yakışır)

1 tatlı kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İsteğe bağlı: 1 tutam muskat rendesi (çok az; aromayı derinleştirir)

4 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday; daha pürüzsüz kıvam için)

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket krem şanti (isteğe bağlı; muhallebi soğuyunca eklenirse daha hafif doku verir)

Krem şanti için: 1 çay bardağı soğuk süt

Tarçın serpiştirme

Ceviz kırığı

Hindistan cevizi

File badem

Çikolata rendesi

Not: Kek kalıbı ölçüsü olarak 26 cm yuvarlak veya orta boy dikdörtgen borcam idealdir.

Muhallebili havuçlu kek nasıl yapılır?

Bu tarif iki aşamalıdır: önce kek pişer, sonra muhallebi hazırlanır ve birleştirilir. En iyi sonuç için kek ve muhallebinin sıcaklık dengesine dikkat etmek gerekir.

Havuçlu keki hazırlayın

Fırını hazırlayın, havucu rendeleyin

Fırını 180°C alt-üst ayarda ısıtın.

Havuçları ince rendeleyin. Çok sulu havuç kullanıyorsanız, rendeledikten sonra hafifçe sıkıp fazla suyunu alabilirsiniz. (Bu adım keki sulandırmayı önler.)

Yumurta ve şekeri çırpın

Yumurtaları ve şekeri bir kapta 2–3 dakika çırpın. Karışım rengi açılıp köpüksü olmalı. Bu, kekin daha iyi kabarmasını sağlar.

Sıvı malzemeleri ekleyin

Sıvı yağ ve sütü (veya yoğurdu) ekleyip kısa süre karıştırın.

Kuru malzemeleri ekleyin

Unu, kabartma tozunu, vanilini ve tarçını ayrı kapta karıştırıp eleyerek hamura ekleyin.

Unu bir anda değil, kontrollü ekleyin. Hamur “kek kıvamında” akışkan olmalı.

Havuç ve cevizi ekleyin

Rendelenmiş havucu ekleyip spatula ile karıştırın.

Ardından cevizi ilave edin. (Cevizi çok küçük çekmeyin; iri çekim kekin içinde daha iyi hissedilir.)

Pişirme

Kalıbı yağlayın veya pişirme kâğıdı serin.