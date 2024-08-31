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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Muhammet Khalvandi'den gümüş madalya - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Muhammet Khalvandi'den gümüş madalya

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler cirit atma F57 sınıfında milli sporcu Muhammet Khalvandi, gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 23:59 Güncelleme: 31.08.2024 - 23:59
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        Muhammet Khalvandi, gümüş madalya kazandı!
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        Milli sporcu Muhammet Khalvandi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları atletizm branşında erkekler cirit atma F57 sınıfında gümüş madalyanın sahibi oldu.

        Stade de France'da düzenlenen atletizm yarışlarında erkekler cirit atma F57 sınıfında final müsabakası gerçekleşti.

        Toplam 11 atletin katıldığı finalde milli sporcu Muhammet, 49,97 metrelik atışıyla ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalya elde etti.

        Altın madalyayı Özbekistan'dan Yorkinbek Odilov 50,32 metreyle, bronz madalyayı ise 49,46'lık atılıyla Brezilya'dan Cicero Valdiran Lins Nobre aldı.

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