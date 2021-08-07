Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İnanç
ABONE OL

Muharrem ayının ilk günü ne zaman? 2021 Muharrem ayı başlangıcı

Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. Eskiden Muharrem ayında savaşmak yasaktı. İslam'da kutsal kabul edilen Muharrem ayını en güzel şekilde değerlendirmek isteyenler için Muharrem ayının detayları merak ediliyor. Muharrem ayının ilk günü ne zaman? İşte 2021 Muharrem ayı başlangıcı...

Muharrem ayının ilk günü ne zaman? 2021 Muharrem ayı başlangıcı

Muharrem kelimesi sözlükte “haram kılınan, yasaklanan; kutsal olan, saygı duyulan” anlamlarına gelir. Aşure geleneği yine Muharrem ayının içerisindedir. Peki Muharrem ayı ne zaman, hangi gün? Muharrem ayında yapılacak ibadetler neler? İşte detaylar..

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Muharrem ayı, 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayacak. Muharrem ayı 7 Eylül'de sona erecek ve 8 Eylül 2021'de Safer ayı başlayacak.

MUHARREM AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELER?

Muharrem ayının birinci gününde akşam ve yatsı arasında yani zilhicce'nin son gününü, Muharrem'in birinci gününe bağlayan gecesi 2 rekat namaz kılınır.

Mübarek gün ve gecelerde kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur. Ayrıca Kur'an okumak ve anlamak, dinî eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak da unutulmamalıdır.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: "Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tekirdağ'da okulun bahçesindeki kale direği üzerine devrilen çocuk öldü
GÜNDEM Halı sahada yürekleri dağlayan ölüm!
MSB açıkladı: Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar
GÜNDEM Yunanistan'a geçerken yakalandılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serebral Palsi Hastası Yaren’in yüzünü güldürdü
GÜNDEM Cumhurbaşkanı sayesinde artık yürüyebilecek
Muharrem orucu ne zaman, hangi gün? Aşure günü ne zaman?
GÜNDEM Aşure günü ne zaman?
Muğla'da 5 yerde yangınlar sürerken Hatay'daki yangın kontrol altına alındı
GÜNDEM Orman yangınlarında son durum
Antalya'da orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşımlar yapan 66 kişi hakkında adli süreç başlatıldı
GÜNDEM Provokatif paylaşım iddiasıyla yargı süreci başladı
Hatay'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
GÜNDEM Hatay'daki yangına müdahale ediliyor
İstanbul'da 6 Ağustos itibarıyla İstanbul'da toplam 13 milyon 751 bin 745 doz aşı yapıldı
GÜNDEM İstanbul'da kaç kişi aşı oldu?
Antalya'da anne ve kızı evlerinde ölü bulundu - Haberler
GÜNDEM Anne ve kızı evlerinde ölü bulundu
Cansız bedeni bulunan Samet Işıtan'ın son anları kamerada! - Haberler
GÜNDEM Cansız bedeni bulunan Samet'in son anları kamerada!