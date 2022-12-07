Muharrem Ertaş anıldı

Mahalli sanatçılar, Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş'ın türküleriyle Kırşehir yöresine ait oyun havalarını seslendirdi. Daha sonra sanatçı Ender Balkır sahne aldı. Salonu dolduran çok sayıda kişi, alkışlarıyla sanatçılara eşlik etti.

"TARİHTEKİ YERİNİ ALMIŞTIR"

Ertaş'ın, Türk Halk Müziği'nde ve Anadolu'da bir ekol olduğunu vurgulayan Ekicioğlu, "bozlak" denince akla ilk onun isminin geldiğini ifade etti.

Muharrem Ertaş'ın sesinin genişliği, rengi, tınısı ve tekniği yönünden eşsiz bir değer olduğunu anlatan Ekicioğlu, "Bozlak kültürünün en önemli üstadı olan Muharrem Ertaş, başta oğlu Neşet Ertaş olmak üzere birçok kişiye de örnek olmuştur. Büyük saz ve söz üstadı Muharrem Ertaş, kökü yüzyıllar öncesine dayanan Anadolu Abdal geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır" dedi.