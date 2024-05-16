Muhsin Şentürk kimdir, kaç yaşında? İşte Muhsin Şentürk'ün biyografisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Muhsin Şentürk seçildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, "Muhsin Şentürk kimdir, kaç yaşında? Muhsin Şentürk nereli, hangi görevlerde buldundu?" sorularını gündeme getirdi. İşte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilen Muhsin Şentürk'ün biyografisi...
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk seçildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanırken, Muhsin Şentürk hayatı merak konusu oldu. Peki, "Muhsin Şentürk kimdir, kaç yaşında? Muhsin Şentürk nereli, hangi görevlerde buldundu?" İşte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine seçilen Muhsin Şentürk'ün hayatı...
MUHSİN ŞENTÜRK KİMDİR?
Muhsin Şentürk, 1968'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şentürk, sırasıyla Kars Susuz, Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay 3.Ceza Dairesi tetkik hakimliği, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu.
Yargıtay üyeliğine 2012'de seçilen Muhsin Şentürk, evli ve iki çocuk babası.