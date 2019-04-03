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Zongudak'ın Devrek ilçesine bağlı Mumcuoğlu köyünde muhtarlık seçimlerinde 4 aday yarıştı. Adaylardan mevcut muhtar Celal Hırçın 106 oy, Şaban Çubukçu 74 oy, Kenan Özsoy 5 oy, Birol Özsoy ise sıfır oy aldı. Kendisine oy vermediği anlaşılan Birol Özsoy'a eşi ve ailesi de oy vermedi.
Tekrar muhtar seçilen Celal Hırçın, adayların aldığı oyları öğrenenlerin kendisini arayarak sonuçların doğru olup olmadığını sorduğunu söyledi. Kendilerinin de Birol Özsoy'un aldığı sonuca şaşırdığını ifade eden Celal Hırçın, "Seçime niye girdi bilmiyorum. Seçim yaklaşınca işler değişti galiba. Oyunu bana değil, bana en yakın oy alan rakibe verdiğini düşünüyorum. Kendisine bile oy atmayınca bu durum ortaya çıkıyor" dedi.
ADAY OLMAYAN ESKİ MUHTAR SEÇİLDİ
Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Aşağı Yoncaağaç köyünde 3 dönem muhtarlık yaptıktan sonra aday olmayan İhsan Pektaş (52),seçim sonucu açılan sandıktan 116 oyla birinci çıktı. Seçmenlerin el yazısıyla kağıtlara ismini yazarak seçtiği Pektaş, "Aday olmamıştım ama sandıktan birinci çıktım, göreve sırtımı dönemem" dedi.
Hisarcık ilçesine bağlı 430 nüfuslu köyde 3 dönemdir muhtar olan evli ve 2 çocuk babası olan İhsan Pektaş, bu seçimlerde "Dinleneceğim" diyerek aday olmadı. Pektaş´ın görevine aynı köyden 4 aday talip olarak seçimlere girdi. Açılan sandıktan İlhan Pektaş´ın adının yazılı olduğu kağıtlar çıktı. Yapılan sayımın ardından aday olmayan Pektaş'a 116 oy çıkarken, diğer adaylar Şerif Kayış 93, Mustafa Pektaş 55, Ahmet Aygün 35 ve Mehmet Varol 11 oy aldı.
Muhtarlık seçimlerinde resmi başvuru sistemi olmadığı için sandıktan birinci çıkan İlhan Pektaş yeniden muhtar seçildi.
KENDİ DE ŞAŞIRDI
Köylülerin muhtar adayı olması için yoğun isteklerine rağmen aday olmadığını ve çıkan sonuca çok şaşırdığını anlatan İlhan Pektaş, "Ben 3 dönemdir köyde muhtarlık yaptım. Bu dönem dinlenmek istediğim için aday olmayacağımı söyledim. Köylüler yoğun olarak aday olmamı istediler ama ben adaylık düşünmediğimi söyledim. Seçim sonuçları açıklandığında sandıktan birinci çıktığımı söylediler. Bende çok şaşırdım, herkes adımı kağıtlara yazıp beni seçti. Bu nedenle muhtarlık görevine devam edeceğim. Köylümün bana güvenini boşa çıkarmamak için muhtarlık görevini şimdi daha büyük bir azimle sürdüreceğim" dedi.
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