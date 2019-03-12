Erzincan'ın Tercan İlçesi'ne bağlı Mercan Beldesi'nde, beldeye 5 kilometre uzaklıktaki Gökçe Köyü'nde muhtar adayı olan İsmail Şimşek (45) ile rakibi A.Y.'yi destekleyenler edinilen bilgiye göre dün akşam kavga etti. Kavga, köylülerin araya girmesiyle yatıştırıldı. Ancak taraflar bugün beldede yeniden karşı karşıya geldi.

VİTRİN CAMINA ÇARPIP DÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere göre A.Y.'nin destekçileri, Seyfettin Küçük ve Muhammed Küçük'ün bıçak, İsmail Şimşek'in çekiç kullandığı kavga sırasında muhtar adayı, bir iş yerinin vitrin camına çarptı. Kırılan cam ile birlikte düşen İsmail Şimşek, ağır yaralandı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk babası çiftçi İsmail Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan Seyfettin ve Muhammed Küçük ise Çayırlı Tercan Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi. Polis ve jandarma belde ile köyde geniş güvenlik önlemi aldı.