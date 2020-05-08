HABERTURK.COM

Van'da koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerini zorunlu olarak kapatmak zorunda olan veya gündelik işlerde çalışanların gıda talepleri doğrultusunda harekete geçen İpekyolu ilçesine bağlı Alipaşa Mahalle Muhtarı Yunus Dilmaç, örnek bir çalışmaya imza attı.

Meral Yıldız'ın haberine göre Dilmaç, "İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın" sloganıyla muhtarlık önüne bıraktığı sepetle gıda ihtiyacı olan mahalle sakinlerinin yüzünü güldürüyor. Mahallede imkanı olan sakinler gıda sepetine katkıda bulunurken, ihtiyaç sahipleri de istediği gıdayı alabiliyor.

"KİMSE GÖRMEDEN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORLAR"

Muhtar Yunus Dilmaç, koronavirüsü tedbirleri doğrultusunda iş yerinin zorunlu olarak kapatan ve gündelik çalışan vatandaşlara katkıda bulunmak için böyle bir uyguma başlattıklarını belirtti.

İmkanı olan sakinlerin sepete katkıda bulunmalarını, ihtiyacı olanların ise çekinmeden ihtiyaçlarınca gıda malzemesi almasını isteyen Dilmaç, "Koronavirüs kapsamında gündelik olarak çalışan veya zorunlu olarak işyerlerini kapatmak zorunda kalan vatandaşlarımız gıda ihtiyaçlarını bize bildirmekteydiler. Bizler de bu çerçevede bir kampanya başlattık. Kampanya kapsamında ihtiyaç sahiplerimizin sepetimizde habersiz bir şekilde kimse görmeden faydalanmalarını sağlamak istedik. Mahalle sakinlerimizden imkanı olanlar sepetimize katkıda bulunuyorlar. Süreçten etkilenen vatandaşlarımız da kimse görmeden ihtiyaçlarını karşılıyorlar" dedi.

MAHALLELİ MEMNUN

Her dönem güzel olan yardımlaşmanın Ramazan ayında daha da önemli olduğunu ifade eden Levent Öndül isimli vatandaş ise mahalle sakini olarak başlatılan kampanyayı desteklediklerini kaydetti.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!