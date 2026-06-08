Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk'ın yayın tarihi belli oldu - Magazin haberleri

        'Muhtemel Aşk'ın yayın tarihi belli oldu

        SHOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Muhtemel Aşk'ın ekran yolculuğu başlıyor. Dizi, 18 Haziran perşembe akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle yayınlanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 22:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yayın tarihi belli oldu

        SHOW TV'nin merakla beklenen, MF Yapım imzalı yeni dizisi 'Muhtemel Aşk'ın yayın tarihi açıklandı. Dikkat çeken tanıtımıyla izleyicinin karşısına çıkan dizi, 18 Haziran perşembe akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlıyor.

        İşte 'Muhtemel Aşk'ın 2'nci Tanıtımı;

        Romantik komedi türündeki yapımın yayınlanan tanıtımında, ailesinin evlenmesi yönündeki baskılarıyla karşı karşıya kalan Defne'nin hayatı, Tolga'yla tanışmasıyla farklı bir yön alıyor.

        REKLAM

        Tolga'nın Defne'ye duyduğu ilgi kısa sürede dikkat çekerken, Defne beklenmedik bir şekilde bir arkadaşına yardım etmek için gittiği görüşmede Kadir'le tanışıyor.

        Hayatında karşılaştığı erkeklerden çok farklı biri olan Kadir, Defne'nin kendisini hiç hesap etmediği bir duygusal çekimin içinde bulmasına neden oluyor.

        Tanıtım Defne'nin kalbi ile mantığı arasında kalacağı sürprizlerle dolu hikâyeye dair merakı artırırken, aşkın hangi ihtimalde saklı olduğu sorusunu da beraberinde getiriyor.

        Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk', sıcak anlatımı, eğlenceli dili ve romantizmi merkezine alan hikâyesiyle sezonun iddialı yapımları arasında yer almaya hazırlanıyor.

        Kadrosunda ayrıca Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber'in yer aldığı 'Muhtemel Aşk', 18 Haziran perşembe saat 20.0023de ilk bölümüyle SHOW TV'de!

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özel Röportaj - 6 Haziran 2026 (Seçim Süreci, Transfer Planlaması Ve Fenerbahçe'nin Geleceği)

        Seçimin ilk günü nasıl geçti? İletişim politikasını değiştirdi mi? Yeniden aday olma motivasyonu ne? Nasıl bir yönetim listesi var? Anlaştığı bir teknik adam var mı? Anlaştığı yeni bir futbolcu var mı? Kadıköy'ün atmosferini nasıl görüyor? Samandıra ruhu nasıl gelecek? Transfer bütçesi belli mi? Tra...
        #show tv
        #muhtemel aşk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek'ten açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten açıklamalar
        Kılıçdaroğlu: Kurultay sürecini başlatıyoruz
        Kılıçdaroğlu: Kurultay sürecini başlatıyoruz
        Donald Trump'tan Binyamin Netanyahu'ya uyarı
        Donald Trump'tan Binyamin Netanyahu'ya uyarı
        Almanya ile Fransa savaş uçağı projesini iptal etti
        Almanya ile Fransa savaş uçağı projesini iptal etti
        Şi Cinping, Kim Jong Un ile görüştü
        Şi Cinping, Kim Jong Un ile görüştü
        Bakan Fidan: Barış çabası sürdürülmeli
        Bakan Fidan: Barış çabası sürdürülmeli
        Mayıs'ta 4606 kişi tutuklandı
        Mayıs'ta 4606 kişi tutuklandı
        İşte Dünya Kupası'nın 'kardeşleri'
        İşte Dünya Kupası'nın 'kardeşleri'
        Bugün Ne Oldu? 8 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Haziran 2026 haberleri
        Ticaret Bakanlığı'ndan çok sert 'servis ücreti' uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan çok sert 'servis ücreti' uyarısı
        Perez kazandı, Mourinho dönüyor!
        Perez kazandı, Mourinho dönüyor!
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        Aşıkların Bodrum kaçamağı
        Aşıkların Bodrum kaçamağı
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları