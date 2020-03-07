Muhterem Nur kimdir

Bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altında olan Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur’un bilinci kapanmıştı. Tedavisi süren Muhterem Nur önceki gün yeniden yoğun bakım ünitesine alındı. Kan değerleri değişen Muhterem Nur solunum ve diyaliz cihazına bağlanmıştı. Hayranlarının çoğu "Muhterem Nur öldü mü?" iddiaları üzerine hastaneden gelecek gerçek bilgiyi bekliyorlardı. O açıklama geldi

Muhterem Nur'un sağlık durmuyla ilgili açıklama

Sinema oyuncusu ve Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur yaşamını yitirdiği iddia edildi. Şarkıcı Asuhan, 'manevi annem' dediği Muhterem Nur'un son durumu hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde Muhterem Nur'un vefat ettiğine ilişkin iddialar ortaya atıldı.

Şarkıcı Asuhan, 'manevi annem' dediği Muhterem Nur'un son durumu hakkında açıklama yaptı. Asuhan, "Asılsız vefat haberleri beni derinden üzmüştür, lütfen itibar etmeyiniz." dedi.

MUHTEREM NUR KİMDİR?

HAYAT ÖYKÜSÜ

Asıl adı Olga'dır. Annesini ve babasını hiç bilmedi. Daha sonra “teyze” dediği bir kadın tarafından büyütüldü. 1942'de, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşeti içinden bir kamyonun altında İstanbul'a kaçırıldı. Eyüp'e yerleştiler. “Teyze”si ona yeni bir nüfus cüzdanı çıkardı ve nüfûsa Muhterem Kısa adı ile kaydedildi.

İLK EVLİLİĞİ

İlkokulu Eyüp'te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu.

1950'lerin başlarında, mahalleden arkadaşı, Bulgaristan göçmeni Üftâde ile Beyoğlu turlarına başladı. Onu Beyoğlu'nda ilk keşfeden kişi, orada inzibat subayı olan, sonradan Film San Vakfı başkanı olacak Ümit Utku'ydu.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

İlk film teklifini 1950'lerin başında Muharrem Gürses'ten aldı. Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951'de başladı. İkinci filmi ise (1952),Osman Seden'in yönettiği "Kanun Namına"ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku'ydu. Daha sonra Ümit Utku'nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı.

FİLMLERİ

Boş Beşik, başrol oynadığı ilk film oldu. 1958 yapımı "Üç Arkadaş", Muhterem Nur'u "yıldız" sınıfına taşıdı. Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi üç "dev" oyuncu ile başrolü paylaştı.

Muhterem Nur sevgisi, 1960'larda, belki ancak sonraki "Türkân Şoray sevgisi" ile karşılaştırılabilecek bir boyuta ulaştı. Bu kıyaslamayı yapanlardan biri de Türk sinemasının en yetkin uzmanlarından Âgâh Özgüç'tü. Özgüç, vardığı sonucu şöyle ifade etmişti: “Bugün o mertebeye Türkân bile erişemedi. Sultan oldu ama Muhterem'in gördüğü sevgiyi göremedi.

İKİNCİ EVLİLİĞİ

Muhterem Nur ikinci evliliğini gazeteci-aktör Işın Kaan ile yapmış ve 1963 yılında ayrılmıştır.

ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ

1986 yılında Müslüm Gürses ile evlendi.

ÖDÜLLERİ VE FİLMLERİ

4. Adana Altın Koza Film Şenliği, 1972, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Kara Gün

17. İstanbul Film Festivali, 1998, Onur Ödülü

3.İpekyolu Film Festivali, 2008, Onur Ödülü