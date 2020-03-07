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Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı, kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl?

Muhterem Nur kimdir? Sorusunun yanıtı Muhterem Nur, gerçek ismi Aysel Kısa Akbaş Türk sinema oyuncusu ve şarkıcıdır. 31 Aralık 1932 doğdu ve 87 yaşındadır. "Muhterem Nur öldü mü?" Sorusu iddialar üzerine merak edilmeye başlanmıştı. Muhterem Nur Müslüm Gürses'in eşiydi. İşte kısaca hayatı...

Muhterem Nur kimdir

Bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altında olan Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur’un bilinci kapanmıştı. Tedavisi süren Muhterem Nur önceki gün yeniden yoğun bakım ünitesine alındı. Kan değerleri değişen Muhterem Nur solunum ve diyaliz cihazına bağlanmıştı.  Hayranlarının çoğu "Muhterem Nur öldü mü?" iddiaları üzerine hastaneden gelecek gerçek bilgiyi bekliyorlardı.  O açıklama geldi

Muhterem Nur'un sağlık durmuyla ilgili açıklama

Sinema oyuncusu ve Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur yaşamını yitirdiği iddia edildi. Şarkıcı Asuhan, 'manevi annem' dediği Muhterem Nur'un son durumu hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde Muhterem Nur'un vefat ettiğine ilişkin iddialar ortaya atıldı.

Şarkıcı Asuhan, 'manevi annem' dediği Muhterem Nur'un son durumu hakkında açıklama yaptı. Asuhan, "Asılsız vefat haberleri beni derinden üzmüştür, lütfen itibar etmeyiniz." dedi.

MUHTEREM NUR KİMDİR?

HAYAT ÖYKÜSÜ

Asıl adı Olga'dır. Annesini ve babasını hiç bilmedi. Daha sonra “teyze” dediği bir kadın tarafından büyütüldü. 1942'de, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşeti içinden bir kamyonun altında İstanbul'a kaçırıldı. Eyüp'e yerleştiler. “Teyze”si ona yeni bir nüfus cüzdanı çıkardı ve nüfûsa Muhterem Kısa adı ile kaydedildi.

İLK EVLİLİĞİ

İlkokulu Eyüp'te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu.

1950'lerin başlarında, mahalleden arkadaşı, Bulgaristan göçmeni Üftâde ile Beyoğlu turlarına başladı. Onu Beyoğlu'nda ilk keşfeden kişi, orada inzibat subayı olan, sonradan Film San Vakfı başkanı olacak Ümit Utku'ydu.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

İlk film teklifini 1950'lerin başında Muharrem Gürses'ten aldı. Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951'de başladı. İkinci filmi ise (1952),Osman Seden'in yönettiği "Kanun Namına"ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku'ydu. Daha sonra Ümit Utku'nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı.

FİLMLERİ

Boş Beşik, başrol oynadığı ilk film oldu. 1958 yapımı "Üç Arkadaş", Muhterem Nur'u "yıldız" sınıfına taşıdı. Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi üç "dev" oyuncu ile başrolü paylaştı.

Muhterem Nur sevgisi, 1960'larda, belki ancak sonraki "Türkân Şoray sevgisi" ile karşılaştırılabilecek bir boyuta ulaştı. Bu kıyaslamayı yapanlardan biri de Türk sinemasının en yetkin uzmanlarından Âgâh Özgüç'tü. Özgüç, vardığı sonucu şöyle ifade etmişti: “Bugün o mertebeye Türkân bile erişemedi. Sultan oldu ama Muhterem'in gördüğü sevgiyi göremedi.

İKİNCİ EVLİLİĞİ

Muhterem Nur ikinci evliliğini gazeteci-aktör Işın Kaan ile yapmış ve 1963 yılında ayrılmıştır.

ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ

1986 yılında Müslüm Gürses ile evlendi. 

ÖDÜLLERİ VE FİLMLERİ

  • 4. Adana Altın Koza Film Şenliği, 1972, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Kara Gün
  • 17. İstanbul Film Festivali, 1998, Onur Ödülü
  • 3.İpekyolu Film Festivali, 2008, Onur Ödülü
  • Bir Akıllı Bir Deli 2002
  • Yuva - 1990
  • Kuşlu Çorap - 1988
  • Küskünüm - 1986
  • Dokuzuncu Hariciye Koğuşu - 1985
  • İkizler - 1985
  • Sev Yeter - 1984
  • Son Akın - 1982
  • Zeytin Gözlüm - 1980
  • Denizin Kanı - 1978
  • Ayyaş - 1974
  • Eski Kurtlar - 1974
  • Bacım - 1974
  • Kaderim - 1973
  • Şehvet Kurbanı - 1972
  • Gecekondu Rüzgarı - 1972
  • Kara Gün - 1971
  • Öksüz Gülnaz - 1970
  • Sevenler Ölmez - 1970
  • Babaların Günahı - 1970
  • Yanık Kezban - 1970
  • Dağlar Kızı Reyhan - 1969
  • Kanlı Gelinlik - 1969
  • Yiğit Anadolu'dan Çıkar - 1969
  • Şen Ola Düğün Şen Ola - 1969
  • İki Günahsız Kız - 1969
  • Ana Mezarı - 1969
  • Yılın Kadını Değil - 1969
  • Bana Derler Fosforlu - 1969
  • Eşkiya Kanı (Hakimo) - 1968
  • Kara Gözlüm Efkarlanma - 1968
  • Kabadayı - 1968
  • Urfa İstanbul - 1968
  • Kanunsuz Toprak - 1967
  • Ali'yi Gördüm Ali'yi - 1967
  • Ecelin Geldi Yavrum - 1967
  • Erkek Adam Sözünde Durur - 1967
  • Nemli Dudaklar - 1967
  • Sevda - 1967
  • Kocadağlı - 1967
  • Garipler Sokağı - 1967
  • Zalimler - 1966
  • İçimdeki Alev - 1966
  • Yiğit Yaralı Olur - 1966
  • Veysel Karani - 1965
  • Yaralı Kartal - 1965
  • Ekmek Kavgası - 1965
  • Şeker Hafiye - 1965
  • Hazreti Eyüb'ün Sabrı - 1965
  • Dağ Çiçeği - 1965
  • Çapkınlar Kralı - 1965
  • Erkekler Ağlamaz - 1964
  • Fabrikanın Gülü - 1964
  • Koçero - 1964
  • Isdırap Çocukları - 1964
  • Paylaşılmayan Sevgili - 1964
  • Hayat Kavgası - 1964
  • Yüz Karası - 1964
  • Manyaklar Köşkü - 1964
  • Kaldırımlar Üstünde - 1964
  • Nem Alacak Felek Benim - 1964
  • Altın Kelepçe - 1964
  • Anne / Çok Gördü Felek - 1964
  • Baba Hasreti - 1964
  • Güzel Kadınlar Çetesi + 1964
  • Günah Bende mi - 1964
  • Son Karar - 1964
  • Beni Osman Öldürdü - 1963
  • Çapraz Delikanlı - 1963
  • Kezban - 1963
  • Ali Derler Adıma - 1963
  • Yaralı Ceylan - 1963
  • Bir Öpücük Ver Bana - 1963
  • Can Pazarı - 1963
  • Ölüme Çeyrek Var - 1963
  • Nişan Yüzüğü - 1963
  • Kızlar Büyüdü - 1963
  • Ayşecik Fakir Prenses - 1963
  • Yolcu - 1963
  • Çifte Kumrular - 1962
  • Ağlama Sevgilim - 1962
  • Aşk Bekliyor - 1962
  • Belki Bir Sabah Geleceksin - 1962
  • Beş Kardeştiler - 1962
  • Derdimden Anlayan Yok - 1962
  • Çiğdem - 1962
  • Genç Osman - 1962
  • Gurbet Yolcuları - 1962
  • Meteliksiz Aşıklar - 1962
  • Kader Yollarımızı Ayırıyor - 1962
  • Kayıp Kız Ayla - 1962
  • Kelle Koltukta - 1962
  • Köyün Güzeli - 1962
  • Mağrur Kadın - 1962
  • İki Yetime - 1961
  • Yavru Kuş - 1961
  • Bitmeyen Mücadele - 1961
  • Biz İnsan Değil miyiz - 1961
  • Çılgın Aşk - 1961
  • Derbeder / Kırık Aşk - 1961
  • Gönlüm Yaralı - 1961
  • İnleyen Dağlar - 1961
  • Kadın Asla Unutmaz - 1961
  • Yaman Gazeteci - 1961
  • Ölüm Film Çekiyor - 1961
  • Sabırtaşı - 1961
  • Seni Benden Alamazlar - 1961
  • Yedi Günlük Aşk - 1961
  • Unutamadığım Kadın - 1961
  • Külkedisi - 1961
  • Hancı - 1961
  • Yeşil Kurbağalar - 1960
  • Ayşecik - 1960
  • Ayşem Kınalı Gelin - 1960
  • Can Mustafa - 1960
  • Mahallenin Sevgilisi - 1960
  • Meryem - 1960
  • Şeytan Kız - 1960
  • Talihsiz Yavru - 1960
  • Yak Bir Sigara - 1960
  • Ateşten Damla - 1960
  • Ben Bir Günahsızım - 1959
  • Ben Kahbe Değilim - 1959
  • Kaderim Böyle İmiş - 1959
  • Son Yolcu - 1959
  • Üç Kızın Hikâyesi - 1959
  • Aşk Rüyası - 1959
  • Aşkın Acıları - 1959
  • Aşkın Gözyaşları / Şoför Ömer - 1959
  • Aşık Garip / Köy Güzeli - 1958
  • Ayşe'nin Çilesi - 1958
  • Çoban Kızı - 1958
  • Funda - 1958
  • Acı Sevda - 1958
  • Üç Arkadaş - 1958
  • Gelin Ayşem - 1957
  • Ceylan Emine - 1957
  • Zeynebin Aşkı / Güllü Fatma - 1957
  • Ham Meyva - 1957
  • Yavrularımın Katili - 1957
  • Yetim Ömer - 1957
  • Annemin Gözyaşları - 1957
  • Köy Canavarı - 1956
  • Piç / Kahpe Dünya - 1956
  • Sazlı Damın Kahpesi - 1956
  • Yetimler Ahı - 1956
  • Bırakın Yaşayalım - 1956
  • Zeynebin İntikamı - 1956
  • Kaybolan Gençlik - 1955
  • Hayatımı Mahveden Kadın - 1955
  • Izdırap Şarkısı - 1955
  • Karacaoğlan - 1955
  • Günahkar Baba - 1955
  • Kara Sevda - 1955
  • Yetim Yavrular - 1955
  • Canlı Karagöz / Mihriban Sultan - 1954
  • Nasreddin Hoca - 1954
  • Ölüme Giden Yol - 1954
  • Son Şarkı - 1954
  • Bu Nasıl Aşk - 1953
  • Cinci Hoca - 1953
  • Kara Davut - 1953
  • Kezban - 1953
  • Sarı Zeybek - 1953
  • Boş Beşik - 1952
  • İstanbul Havası / Arşak Sulukule'de - 1952
  • Sabahsız Geceler - 1952
  • Söz Müdafaanındır - 1952
  • Yıldızlar Revüsü - 1952
  • Kore'de Türk Kahramanları - 1951
  • Beni Mahvettiler - 1951

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