Müjdat Gezen'den, Aybüke Pusat'a teklif

TRT, 'Teşkilat' dizisinde rol alan ve boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat'ın diziden çıkarıldığını duyurmuştu.

Müjdat Gezen, Aybüke Pusat'a destek oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde hocalık yapması için teklifte bulunan usta oyuncu; "TRT'de bir dizide oynuyormuş. Boykota destek verince işine son vermişler. TRT yöneticileri... Yakında sizler de kendinize iş arayacaksınız. Aybüke... Sen konservatuvar mezunusun. Gel bize hocalık yap, işin hazır" ifadelerini kullandı.

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CHP LİDERİ TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu karara tepki göstererek; "Aybüke, nerede oynarsa ona rekorlar kırdırtacağız. Hangi dizede oynarsa onu izlettireceğiz. Bunlar böyle utanmaz adamlar. İnsanların işiyle, aşıyla oynuyorlar. Herkes bilsin ki psikolojik üstünlük bizdedir" açıklamasını yapmıştı.

Bazı meslektaşları da Aybüke Pusat'a destek mesajları yayınlamıştı.