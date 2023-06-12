Sesli Dinle 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Müjdat Gezen, Bahariye'deki Müjdat Gezen Tiyatro'sunun binasını ekonomik nedenlerden dolayı 65 milyon TL'ye satılığa çıkardı.

Müjdat Gezen, yaşadığı ekonomik durumlar nedeniyle tiyatroda çalışması gereken personellerin ücretlerini karşılayamayacağı gerekçesiyle tiyatro binasını satılığa çıkardığını duyurdu. Gezen, tiyatro binasını 65 milyon TL'ye satılığa çıkardı. Böylelikle tiyatro dünyasında bir devir daha kapanıyor.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi ise faaliyetlerine devam edecek.

Benzer durumu daha önce duayen tiyatrocu Haldun Dormen yaşamıştı. Dormen de ekonomik nedenlerden dolayı Feriköy'deki Dormen Tiyatrosu'nu kapatmak zorunda kalmıştı.