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Müjdat Gezen tiyatro binasını satılığa çıkardı

Ekonomik nedenlerle tiyatro binasını satanlar arasına Müjdat Gezen de katılmak zorunda kaldı. Daha önce tiyatronun duayen ismi Haldun Dormen de benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştı. Gezen, tiyatro binasını 65 milyon TL'ye satılığa çıkardı

Müjdat Gezen tiyatro binasını satılığa çıkardı
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HABERTURK.COM

Müjdat Gezen, Bahariye'deki Müjdat Gezen Tiyatro'sunun binasını ekonomik nedenlerden dolayı 65 milyon TL'ye satılığa çıkardı.

Müjdat Gezen, yaşadığı ekonomik durumlar nedeniyle tiyatroda çalışması gereken personellerin ücretlerini karşılayamayacağı gerekçesiyle tiyatro binasını satılığa çıkardığını duyurdu. Gezen, tiyatro binasını 65 milyon TL'ye satılığa çıkardı. Böylelikle tiyatro dünyasında bir devir daha kapanıyor. 
Müjdat Gezen Sanat Merkezi ise faaliyetlerine devam edecek.

Benzer durumu daha önce duayen tiyatrocu Haldun Dormen yaşamıştı. Dormen de ekonomik nedenlerden dolayı Feriköy'deki Dormen Tiyatrosu'nu kapatmak zorunda kalmıştı.

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