KOÇYİĞİT VE HUN DA SEVENLERİNİ UYARMIŞTI

Hülya Koçyiğit ile Ediz Hun, adlarına açılan sahne sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara yönelik takipçilerini uyarmıştı. Koçyiğit, "Sahte hesaplar açıp kamuoyunu meşgul eden ve yanlış yönlendiren herkesi kınıyorum" derken, Hun ise "Değerli takipçilerim Instagram ve Facebook (Ediz'in Kaktüs Bahçesi) dışında sosyal medya platformlarında hiçbir hesabımın bulunmadığını, adıma açılan diğer hesapların sahte olduğunu bilgilerinize sunarım" ifadelerini kullanmıştı.