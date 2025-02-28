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        Haberler Magazin Müjde Ar, taburcu oldu

        Müjde Ar, taburcu oldu

        Müjde Ar ve eşi Ercan Karakaş, İstanbul'da geçirdikleri trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Ar, tedavisinin ardından taburcu edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 23:54 Güncelleme: 28.02.2025 - 23:57
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        Taburcu oldu
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        Ünlü oyuncu Müjde Ar, geçtiğimiz günlerde eşi, eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş ile birlikte trafik kazası geçirdi. Ar ve Karakaş’ın içinde bulunduğu lüks araç, özel halk otobüsüyle çarpışmıştı.

        Kazayı hafif yaralarla atlatan ikili, kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden yapılan açıklamada, "Sağlık durumu iyi olan hastalarımızın tedavisi, gözlem ve takip amaçlı olarak normal hasta odasında sürdürüldü" ifadelerine yer verilmişti.

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        Müjde Ar’dan sevindiren haber geldi. Oyuncunun doktoru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taburcu olduğunu duyurdu. Paylaşımda, "Ülkemizin çok değerli sanatçılarından Müjde Ar'ı sağlıkla taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verildi.

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        #Müjde Ar
        #Ercan Karakaş
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