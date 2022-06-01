'Müjdemi İsterim'in çekimleri devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat
ABONE OL

'Müjdemi İsterim'in çekimleri devam ediyor

Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği yeni sezonda sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan 'Müjdemi İsterim' adlı filmin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor

'Müjdemi İsterim'in çekimleri devam ediyor
'Müjdemi İsterim'in çekimleri devam ediyor
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Yardımcı'nın oturduğu, senaryosunu ise Olcay Onur Kaya ve Yardımcı'nın kaleme aldığı 'Müjdemi İsterim' filminin çekimleri sürüyor.

Filmin başrolünde yer alan Ahmet Kural, Ecem Erkek ve Mehmet Özgür, önceki gün Polenezköy'deki çekim mekanında objektiflere hatıra pozu verdi.

Ahmet Kural, Ecem Erken ve Mehmet &Ouml;zg&uuml;r
Ahmet Kural, Ecem Erken ve Mehmet Özgür

'Müjdemi İsterim', üzerlerine atılan cinayeti çözmek için mecburen işbirliği yapmak zorunda kalan ve kendilerini hiç beklemedikleri bir maceranın ortasında bulan Bulut ve Müjde'nin eğlenceli hikayesini anlatacak.

Filmin vizyon tarihi ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

El Sistema's Fusion Ensemble Ankara'da konser verdi
KÜLTÜR-SANAT El Sistema's Fusion Ensemble Ankara'da
Maximum Uniq Açıkhava’da kültür - sanat ve eğlence nin haziran ta
KÜLTÜR-SANAT Haziran takvimi belli oldu
Son dakika: 5'inci DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nda Ödüller Sahip
KÜLTÜR-SANAT Ödül törenine damga vurdular
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan: Tabana
KÜLTÜR-SANAT 'Amacına ulaştığını düşünüyoruz'
İş Sanat'ta 'Cuma İş Çıkışı' Yeni Türkü konseri
KÜLTÜR-SANAT 'Cuma İş Çıkışı' Yeni Türkü konseri
'Ayağımdaki Diken' AKM Galeri’de 2 Haziran’da başlıyor
KÜLTÜR-SANAT 'Ayağımdaki Diken' sergisi açılıyor
Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali 23 Haziran'da başlayacak
KÜLTÜR-SANAT Deniz seviyesinde tiyatro
'Şimdi Yandık'ın galası gerçekleştirildi
KÜLTÜR-SANAT Galası yapıldı
Tenten İstanbul'da sergisi RED art'ta
KÜLTÜR-SANAT Tenten İstanbul'da sergisi
Orkun Olgar 'Karanlık Madde'yi Habertürk'e anlattı
KÜLTÜR-SANAT Türkiye'de bir ilk

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.