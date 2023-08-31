Derya Şensoy: Kimseye çaktırmadım
Müjgan Ferhan - Derya Şensoy kardeşler, iki yıl önce hayata veda eden babaları Ferhan Şensoy'u vefatının yıl dönümünde duygusal bir mesajla andı
Ferhan Şensoy, yaşamını geçtiğimiz iki yıl önce 31 Ağustos'ta yitirmişti. Kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle 70 yaşında vefat eden Şensoy'un ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu.
Ferhan Şensoy'un Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Müjgan Ferhan Şensoy ve Derya Şensoy, babalarını vefatının ikinci yıl dönümünde andı.
"KİMSEYE ÇAKTIRMADAN AĞLADIM"
Duygusal bir yazı kaleme alan kardeşlerden Derya Şensoy, babasıyla yıllar önce çekilen siyah - beyaz fotoğrafını "Demin Feruş yolladı bu fotoğrafı baba, 'Babam ve Daduş' yazmış.. Eve, sokaklara, İstiklâl Caddesi'ne hatta koskocaman Taksim'e sığamadım. Koşardım; yürüdüm. Kimseye çaktırmadan ağladım, bazı insanlar çaktı. Balo sokağa döndüm, istemsizce... Tiyatromuzda temizlik vardı, yarın yine sahnen var, 3 oyun birden... İlker çıkmamış, son kontrolleri yapıyor. O kitleyecek bu akşam. Mustafa ve Ender demin çıkmış yakalayamadım. Erdinç Ağabey ve Işıldaklar biraz daha erken çıkmışlar, Erdinç Ağabey hepimizden önce gidiyor mezarlığa 31 Ağustos'larda. Seni çok özledik" dedi.
"YOLUMU KALBİMDEKİ SESİNLE BULMAYA DEVAM EDİYORUM"
"Kalbimin en içindesin, her gün" diyen Derya Şensoy, daha sonra "Fuaye, salon, alt kulis çok sessiz sensiz her yer Ses Tiyatrosu’nda! Ama kulağımda hep çınlıyor sesin. Doğruyu ve yolumu hâlâ hep kalbimdeki sesinle bulmaya devam ediyorum. Seni çok ama çok seviyorum babacığım" ifadelerini kullandı.
"DUYGULARIMI PAYLAŞMAKTA ZORLANIYORUM"
Müjgan Ferhan Şensoy ise babasının fotoğrafını "İki sene nasıl geçti, hem çok yavaş hem çok hızlı. Hâlâ duygularımı paylaşmakta zorlanıyorum. Çok özlüyorum çok... Ünye’deyiz, bana bakıyorsun bu fotoğrafta, analog makinamla denemeler yapıyorum, en sevdiğim fotoğraflarından biri olacağını bilmeden" notuyla paylaştı.