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"KİMSEYE ÇAKTIRMADAN AĞLADIM"

Duygusal bir yazı kaleme alan kardeşlerden Derya Şensoy, babasıyla yıllar önce çekilen siyah - beyaz fotoğrafını "Demin Feruş yolladı bu fotoğrafı baba, 'Babam ve Daduş' yazmış.. Eve, sokaklara, İstiklâl Caddesi'ne hatta koskocaman Taksim'e sığamadım. Koşardım; yürüdüm. Kimseye çaktırmadan ağladım, bazı insanlar çaktı. Balo sokağa döndüm, istemsizce... Tiyatromuzda temizlik vardı, yarın yine sahnen var, 3 oyun birden... İlker çıkmamış, son kontrolleri yapıyor. O kitleyecek bu akşam. Mustafa ve Ender demin çıkmış yakalayamadım. Erdinç Ağabey ve Işıldaklar biraz daha erken çıkmışlar, Erdinç Ağabey hepimizden önce gidiyor mezarlığa 31 Ağustos'larda. Seni çok özledik" dedi.