Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

Mukayese ne demek? Mukayese nasıl yazılır? Mukayese TDK sözlük anlamı ve imla

Mukayese kelimesinin doğru yazımı ve sözlük anlamı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre kelimenin doğru yazımı nasıldır? Mukayese sözcüğünün kelime anlamı nedir?

Mukayese ne demek?

Mukayese sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

MUKAYESE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, mukayese şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "mükayese, mukayase" gibi yazımlar ise imla hatasıdır. 

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'mukayese'dir. 

MUKAYESE SÖZLÜK ANLAMI TDK

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'Benzeterek veya karşılaştırarak değerlendirme, karşılaştırma, kıyaslama' anlamlarına gelen mukayese, Türkçeye Arapçadan geçmiştir.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi! İstanbul'da otobüs tramvay yoluna girdi
GÜNDEMİstanbul'da otobüs tramvay yoluna girdi
İçişleri Bakanlığı 2020 personel alımı! Başvuru şartları ve tarihleri
GÜNDEMİçişleri Bakanlığı personel alımı şartları ve başvuru ...
Son dakika haberi! İstanbul'da 1 milyon maske ele geçti: 5 kişi gözaltında
GÜNDEMBaskında ele geçti: 1 milyon adet
BEDAŞ İstanbul planlı elektrik kesintileri güncel listesi! 25 Mart 2020 Elektrikler ne zaman gelecek?
GÜNDEMİstanbul'da elektrik kesintileri listesi 25 Mart
Son dakika haber! Okul tatili uzayacak mı? Ne zaman açıklanacak?
GÜNDEMOkul tatili uzayacak mı?
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Öğrencilerin tahliye işlemi tamamlandı
GÜNDEM2 bin 721 öğrenci de Türkiye'de!
SAĞANAĞA DEVAM! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Sağanak sürüyor
GÜNDEMSağanak devam ediyor!
Otobanda feci kaza! Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
GÜNDEMOtobanda feci kaza! Otomobilin çarptığı yaya öldü
Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı! Cinayet zanlısı önce kaçtı, sonra intihara kalkıştı
GÜNDEMCinayet zanlısı önce kaçtı, sonra intihara kalkıştı
Koronavirüs nedeniyle uçuşları iptal edilen yolculara yeni hak tanındı
GÜNDEMUçuşları iptal edilen yolculara yeni haklar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X