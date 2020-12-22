AA

Duman, kamuya borçların yeniden yapılandırılmasına imkan veren kanuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kanunun mükelleflere çok sayıda avantaj sağladığını belirten Duman, bu sayede vatandaşların kamuya borç yükünün azalacağını söyledi.

Duman, düzenlemenin kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getirdiğini hatırlattı.

Vergi dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizinin Yİ-ÜFE oranında yani yaklaşık yüzde 75 azaltılacağına dikkati çeken Duman, "Vergi aslına bağlı cezalar tamamen siliniyor. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor. Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılıyor ve borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90, yapılandırılan borcun kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması halinde ceza tutarından da ayrıca yüzde 25 oranlarında indirim yapılıyor." diye konuştu.

Kamuya borcu bulunan mükellefler dışındaki vatandaşlara da seslenen Duman, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımıza yapılandırma yasası kapsamına giren borçlarının olup olmadığını bir kez daha kontrol etmelerini öneriyorum. Bilginiz dahilinde olmayan trafik para cezası, askerlik, seçim ve nüfus para cezaları veya kara yollarında usulsüz geçişten kaynaklı cezanız olabileceği gibi, ödemesini unuttuğunuz bir vergi borcunuz ya da öğrenim ve katkı kredisi borcunuz olabilir. Bu nedenle kamuya bir borcunuzun olup olmadığını evinizden veya ofisinizden vergi dairesine gelmeden, İnteraktif Vergi Dairesi'nden sorgulayıp öğrenebilirsiniz. Bunun için gib.gov.tr adresinden, İnteraktif Vergi Dairesi'nden (ivd.gib.gov.tr) veya Gelir İdaresi Başkanlığının mobil uygulamasından e-devlet şifrenizle giriş yaparak sorgulama yapmanız yeterlidir."

"BAŞVURUDA SON 10 GÜN İÇİNDEYİZ"

Duman, vatandaşların, borcu bulunması halinde birkaç dakika içinde elektronik ortamda bu borçların yapılandırılmasını sağlayabileceğine işaret ederek, "Bu sayede yapılandırma kanununun sizlere sunmuş olduğu avantajları kaçırmamış olursunuz. Kamuya olan borçların yeniden yapılandırmasına ilişkin düzenlemeye başvuruda son 10 gün içindeyiz. Yasaya göre başvuruda son gün 31 Aralık 2020." diye konuştu.

Düzenlemeden yararlanacak vatandaşların peşin ödeme seçeneğini tercih etmesinin kendileri için daha avantajlı olduğunu belirten Duman, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız tarafından taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi durumunda iki ayda bir ödenmek üzere 6, 9, 12, 18 taksit seçeneklerinden biri tercih edilebilecektir. Bu durumda, taksitlere bugün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uygulanacaktır. Yapılandırmadan yararlanan vatandaşlarımızın peşin veya ilk taksit ödemelerini 1 Şubat 2021'e kadar yapması gerekmektedir."

"ANKARA VERGİ DAİRESİ KESİNTİSİZ HİZMET VERİYOR"

Duman, vatandaşların, kamuya borçlarını kanunun sunduğu imkanlardan yararlanarak yapılandırıp, ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir düzenleme olan bu yeni yapılandırma kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkanlar dahilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyorum. Bunun için tüm vatandaşlarımızın son kez ve yeniden kamuya herhangi bir borcu olup olmadığını İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden kontrol etmesini öneriyorum."

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı olarak tüm personelle kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır bulunduklarını vurgulayan Duman, "Aynı zamanda yapılandırma kanunu başvuru süresi boyunca tüm vergi dairelerimiz öğlen aralarında da vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermeye devam edecektir." dedi.