Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'de Paris Saint Germain'e 1-0 mağlup olurken, Fernando Muslera yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşti. Uruguaylı eldiven, 90 dakikayı yaptığı 5 net kurtarışla noktalarken, karşılaşmanın ardından Fransız basında gündem Fernando Muslera'ydı...

Fransız basının önde gelen haber sitelerinden France Football, Muslera'nın yaptığı kurtarışlara dikkat çekip "Mükemmel Muslera karşısında PSG karşısında birçok girişimi önledi" ifadelerini kullandı.

"BABEL VE BELHANDA SAHADA YOKTU"

Fransız basını ayrıca Galatasaray'ın özellikle ofansif anlamdaki etkisiz futboluna da dikkat çekti. France Football'da maçla ilgili yapılan değerlendirmede Belhanda ve Babel'in geçmiş seviyesinden uzak bir görüntü sergiledikleri ifade edildi.

Belhanda ve Babel'in bu performansı için "Galatasaray'a hayat vermesi gereken kişiler sahada yoktu" yorumu yapıldı.