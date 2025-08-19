Habertürk
        Münir Özkul'un adına pul basıldı

        PTT, çıkardığı pullarla Münir Özkul'a saygı duruşunda bulundu

        Giriş: 19.08.2025 - 08:33 Güncelleme: 19.08.2025 - 08:34
        Adına pul basıldı
        PTT, Münir Özkul'un 100'üncü doğum gününü 5 versiyonlu pulla kutladı.

        15 Ağustos'ta çıkarılan pullarda Münir Özkul'un çeşitli filmlerde canlandırdığı karakterlere yer verilirken birinde ise Kel Hasan Efendi'nin kavuğuyla olan fotoğrafı yer alıyor.

        Münir Özkul, 'Hababam Sınıfı' serisinde canlandırdığı 'Mahmut Hoca' karakteriyle efsaneleşti.

        Münir Özkul, hayatını 5 Ocak 2018'de hayatını kaybetti.

        Hayatının gizli yüzü
        #Münir Özkul
        #ptt
        #pul
