Ne korona ne soğuk! Balık sevdası!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında annesinin öldürülmesinden sonra programa katılan Münire Tuncel kendisine yöneltilen suçlamalar sonrasında intihar girişiminde bulunmuştu.

MÜNİRE TUNCEL KİMDİR? MÜNİRE TUNCEL OLAYI NEDİR?

10 Kasım tarihinde Afyonkarahisar’da kızı ile birlikte köyde yalnız yaşayan Melihat Tuncel evlerinin bahçesinde ölü olarak bulunmuştu. Melihat Tuncel’in kızı Münire Tuncel köylüler tarafından cinayetle suçlanmıştı.

18 Kasım Günü Müge Anlı’nın programına katılması beklenen Münire Tuncel otelde intihar girişiminde bulundu. Münire Tuncel’in yengesi Funda Tuncel’e ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabından 'görümcemi dün gece kaybettik' yönünde bir paylaşım yapılınca herkes arama motorunda Münire Tuncel öldü mü sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Müge Anlı intihar olayının ardından yaptığı açıklamada Münire Tuncel’in durumunun iyi olduğunu ve tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden programa katılacağını söylemişti.

Afyonkarahisar Emniyet ise korkunç cinayeti çözmek için titizlikle çalışmayı sürdürüyor.