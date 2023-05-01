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Haberler Gündem Güncel Tunceli'de Munzur Çayı'na uçan araç 11'inci günde bulundu!
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Munzur Çayı'na uçan otomobil, 11´inci günde su altı kamerasıyla bulundu

Tunceli'de Munzur Çayı'na uçan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu araç arama çalışmalarının 11'inci gününde bulundu. Kayıp kişilerin otomobilde olup olmadığı ise henüz tespit edilemedi

Tunceli'de Munzur Çayı'na uçan araç 11'inci günde bulundu!
DHA

Tunceli'de Munzur Çayı'na uçan otomobil, çalışmaların 11´inci gününde su altı kamerasıyla bulundu. Otomobili çıkarmak için çalışma başlatılırken, kayıp 3 kişinin otomobilde olup olmadığı henüz tespit edilemedi.

DHA'nın haberine göre 'Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral'ın (21) içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, debisi yüksek Munzur Çayı'na uçtu.

Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu. Gençler için AFAD, UMKE, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK) timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır Büyükşehir ve Tunceli Belediyesi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), ANDA Arama Kurtarma Derneği, Turkuaz Arama Kurtarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ve farklı kurumlardan oluşan 1200 kişilik ekiple başlatılan arama çalışması sürüyor.

KAYIP OTOMOBİL BULUNDU

Çalışmaların 11´inci gününde, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ekiplerince, otomobilin uçtuğu yerin 100 metre ilerisinde su altı kamerasıyla yapılan çalışmada kayıp otomobil bulundu. Otomobilin çıkarılması için çalışma başlatılırken, kayıp 3 gencin otomobil içinde olup olmadığı henüz tespit edilemedi.

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