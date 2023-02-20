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Haberler Gündem 3. Sayfa Munzur Çayı'ndaki cansız bedenin kimliği belli oldu
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Munzur Çayı'nda bulunan cansız bedenin kimliği belli oldu

Tunceli'de, geçen pazar günü Munzur Çayı'nda bulunan cansız bedenin kimliği belli oldu. İncelemelerde cansız bedenin 9 Şubat'tan bu yana ulaşılamayan Niyazi Kocadaş'a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Kocadaş'ın yakınları dahil 11 kişinin ifadesine başvuruldu

Munzur Çayı'ndaki cansız bedenin kimliği belli oldu
DHA

Tunceli'de, Mameki Parkı'nda 12 Şubat günü yürüyüş yapanlar, Munzur Çayı'nda cansız beden görüp, polise haber verdi. Ekiplerin sudan çıkardığı cansız beden, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

İncelemelerde, cansız bedenin Niyazi Kocadaş'a (30) ait olduğu belirlendi. Kimlik tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı araştırmada, Kocadaş'ın telefonunun 9 Şubat akşamından bu yana kapalı olduğu ve yakınlarının kendisine ulaşamadığı belirlendi.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları incelendi. Niyazi Kocadaş'ın cansız bedeninin bulunduğu noktaya yakın olan Sallanan Köprü ile Demir Köprü yakınlarında ayak izlerine rastlanıldı. Alınan ayak izi örnekleri, Diyarbakır Bölge Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.

Olayla ilgili Kocadaş'ın yakınları dahil 11 kişinin ifadesine başvuruldu. İfadelerde, Kocadaş'ın depremden sonra psikolojisinin iyi olmadığı kaydedildi. Ön otopsi raporunda ise Niyazi Kocadaş'ın bedeninde herhangi bir darp izine rastlanılmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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