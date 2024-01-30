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        Haberler Yaşam Munzur Vadisi Milli Parkı karla kaplandı

        Munzur Vadisi Milli Parkı karla kaplandı

        Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı beyaza büründü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 10:27 Güncelleme: 30.01.2024 - 10:27
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        Türkiye'nin önemli milli parkları arasında bulunan ve yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan Munzur Vadisi Milli Parkı, birçok yaban hayvanına yaşam alanı sağlıyor.

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        Dört mevsim farklı manzaralar sunan milli park, son günlerde etkili olan yağışların ardından karla kaplandı.

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        Munzur Çayı'nın menderesler oluşturarak geçtiği milli parktaki kış güzelliği, dronla görüntülendi.

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        Bazı doğaseverler de milli parkın eşsiz kış manzarasında gezinti yaptı.

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        #Munzur Vadisi Milli Parkı
        #Tunceli
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