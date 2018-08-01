Dünyanın en kült roman yazarlarından Haruki Murakami şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Murakami ölüm cezasına karşı olsa da, 1995 senesinde Tokyo’da gerçekleştirilen sarin gazı saldırısını düzenleyen tarikat üyelerinin infazına karşı olamadığını söyledi. 29 Temmuz Pazar günü Mainichi Shimbun’da yayınlanan “AUM Shinrikyo dosyayı hala kapanmadı” başlıklı makalesinde Murakami “Genel bir argüman olarak, ölüm cezasına karşı muhalif duruş benimsiyorum. Ölüm cezası, kelime olarak “ölümcül tehlikelere sahip bir kurum” olarak tanımlanabilir” ifadesini kullandı.

Fakat, 1997’de yayınlanan ve kurgu olmayan kitabı Underground’da, Shrinrikyo tarikatının gerçekleştirdiği söz konusu sarin gazı saldırısından kurtulanlar ve tarikat üyeleri ile konuşmuştu. Saldırıda yaralananlar ve sevdiklerini kaybedenlerle konuştuktan sonra Murakami “Bu dava ile ilgili olarak, ölüm cezasına karşıyım diyemeyeceğim” itirafında bulunuyor.

Aum Shinrikyo tarikatının 20 Mart 1995’te Tokyo’da üç metro hattında eş zamanlı düzenlediği saldırıda 13 kişi ölmüş, 6000’den fazla insan zehirlenmişti. Grup lideri Shoko Ashara, grubun altı üyesi ile birlikte üç hafta önce 6 Temmuz 2018 tarihinde idam edildi.

Murakami, infazın doğru olduğunu söylemek mümkün olmasa da Aum Shinrikyo saldırısının etkilerini görmezden gelmenin de mümkün olmadığını söyledi. “Eğer bu tür olayları ortadan kaldırma niyetimiz varsa, bunu bir fırsat olarak görüp ölüm cezasını daha kalıcı bir kurum haline getirmek kesinlikle yanlış bir şey ve bunun bir strateji aracı olarak kullanılmasına izin verilmemeli” dedi.

Diğer yandan yazar Underground romanının yüreğinde bir şeyleri değiştirdiğini belirtti. Zamanının çoğunu tarikat üyelerinin konuşmalarını dinleyerek geçiren Murakami, bu süre boyunca göğsünde bir ağırlık hissettiğini söylüyor. Saldırıda hayatını kaybeden 13 kişinin ölüm haberini okumanın da aynı ağırlığı yarattığını söyleyen Murakami “İçimde kelimelerin yerini derin bir sessizlik aldı” dedi.