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        Haberler Magazin Murat Boz'a hayranından 'bebek' mesajı: Artık senin de baba olma vaktin geldi - Magazin haberleri

        Murat Boz'a hayranından 'bebek' mesajı: Artık senin de baba olma vaktin geldi

        Murat Boz, bir bebeğe biberonla mama yedirirken çekilen fotoğrafını yayımladı. Bebekli fotoğrafıyla hayranlarından yoğun ilgi gören Boz'a "Artık senin de baba olma vaktin geldi" şeklinde yorumlar geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 16:36 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:36
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        Şarkıcı Murat Boz, sosyal medya üzerinden yayımladığı karelerle takipçileriyle etkileşim halinde.

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        Günlük hayatından sık sık paylaşımlarda bulunan Murat Boz'un son fotoğrafı hayranlarından yoğun ilgi gördü.

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        Bir bebeğe biberonla mama yedirirken çekilen karesini yayımlayan Murat Boz'a "Artık senin de baba olma vaktin geldi" şeklinde çok sayıda yorum geldi.

        Ayrıca 43 yaşındaki oyuncunun fotoğrafına; Rıza Kocaoğlu, Filiz Akın, Özlem Ada Şahin, Emel Sayın, Asuman Dabak, Yonca Evcimik ve Tuba Büyüküstün gibi çok sayıda ünlü isim nazar boncuğu emojisi koydu.

        #murat boz
        #bebek
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