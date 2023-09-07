Murat Boz'a hayranından 'bebek' mesajı: Artık senin de baba olma vaktin geldi - Magazin haberleri

Murat Boz'a hayranından 'bebek' mesajı: Artık senin de baba olma vaktin geldi - Magazin haberleri

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Bir bebeğe biberonla mama yedirirken çekilen karesini yayımlayan Murat Boz'a "Artık senin de baba olma vaktin geldi" şeklinde çok sayıda yorum geldi.

Ayrıca 43 yaşındaki oyuncunun fotoğrafına; Rıza Kocaoğlu, Filiz Akın, Özlem Ada Şahin, Emel Sayın, Asuman Dabak, Yonca Evcimik ve Tuba Büyüküstün gibi çok sayıda ünlü isim nazar boncuğu emojisi koydu.