        Murat Boz: Babama kalsa topçu olacaktım

        Murat Boz, sahneye çıktığı Kıbrıs'ta kariyeriyle ilgili bir açıklamada bulundu; "Babama kalsa topçu olacaktım, annem popçu yaptı"

        Giriş: 14.09.2025 - 14:35 Güncelleme: 14.09.2025 - 14:39
        "Babama kalsa topçu olacaktım"
        Murat Boz, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Boz, sırrını paylaştı: Yemiyorum. Bu iş başka türlü olmuyor. Kafama göre her şeyi tüketemiyorum. Ailede genetik kalp rahatsızlığı var. Babam bypass oldu, amcamı kalpten kaybettik. Bu yüzden dikkat ediyorum. Bu işin formülü gırtlağı tutmak. Yüzde altmışı beslenme.”

        “MÜZİK BENİM VAROLUŞ SEBEBİM”

        Murat Boz, "Müzik dışında sizi en çok ne heyecanlandırır?" sorusuna ise şu sözlerle cevap verdi: Benim varoluş sebebim müzik. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Söylemeyi de dinlemeyi de çok seviyorum. Müzik iyi ki var, ben de iyi ki bu mesleği seçmişim.

        “YENİ SÜRPRİZLER YOLDA”

        Son şarkısının gördüğü ilgiden mutluluğunu dile getiren Murat Boz; "Evet, o konuda sürprizlerim olabilir. Barış (Poizi) ile çok güzel bir şarkı yakaladık, Ebo da destekledi. Poizi ile bir şey daha yapacağız. Kendi bestelerim de var, onlar da yakındır” ifadelerini kullandı.

        “DUYGULARIMI DÜMDÜZ YAŞARIM”

        Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Murat Boz, duygularını gizleyip - gizlemediği sorusuna kısa ve net bir cevap verdi: Ne varsa dümdüz belli ederim.

        "BABAMA KALSA TOPÇU OLACAKTIM ANNEM POPÇU YAPTI"

        Röportajın ardından sahneye çıkan Murat Boz'u dinlemeye gelenler arasında annesi Nedret Boz da vardı. Boz, sahneden; "Anneler başımızın tacı, o olmasa burada olamazdım. Babama kalsa topçu olacaktım, annem popçu yaptı" dedi.

        #murat boz
