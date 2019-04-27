Habertürk'ten Akif Yaman'ı haberine göre, rutin kontrol için geldiği poliklinikte yaklaşık 45 dakika duran Boz, basın mensupların kendisine yönelttiği soruları duymamazlıktan gelirken, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan " Murat Boz ve Aslı Enver 10 mayısta nikah masasına oturuyor" haberlerinin hatırlatılması üzerine popçu, “Benim neden haberim yok” cevabı verdi.
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