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Murat Boz: Benim neden haberim yok

Ünlü popçu Murat Boz, önceki akşam Nişantaşı’ndaki bir dişçinin ofisine girerken görüntülendi

Murat Boz - Aslı Enver

Habertürk'ten Akif Yaman'ı haberine göre, rutin kontrol için geldiği poliklinikte yaklaşık 45 dakika duran Boz, basın mensupların kendisine yönelttiği soruları duymamazlıktan gelirken, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan " Murat Boz ve Aslı Enver 10 mayısta nikah masasına oturuyor" haberlerinin hatırlatılması üzerine popçu, “Benim neden haberim yok” cevabı verdi.

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