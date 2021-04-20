Murat Boz çıkan haberlere tepki gösterdi ve şu açıklamayı yaptı:

Bir haberi yaparken o kişinin bir ailesi var, bir erkek arkadaşı var diye düşünmeden hareket etmek bana çok zalimce geliyor. Karşı blokların birinden benim oturduğum site sakinlerineden birine ait minibüsü çekip haber yapmışlar. Akıl alır gibi değil. Karşı blok sakinlerinin site içini fotoğraflamasına mı yanayım, buna inanıp sormadan, soruşturmadan haber yapanlara mı yanayım bilemedim. Hadise de Kaan da arkadaşlarım... #KadınaŞiddeteHayır