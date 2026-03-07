Canlı
        Murat Boz: Hayatın bana öğrettiği çok şey oldu

        Murat Boz: Hayatın bana öğrettiği çok şey oldu

        Ünlü şarkıcı Murat Boz, 46'ncı yaşını sosyal medya paylaşımıyla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2026 - 18:42
        "Hayatın bana öğrettiği çok şey oldu"

        Murat Boz, 46 yaşına girdi. Şarkıcı, yeni yaşını yaptığı bir paylaşımla kutladı.

        Yıllar içinde hayata bakışının değiştiğini ifade eden şarkıcı, duygularını takipçileriyle paylaştı. Boz paylaşımında, "Bugün takvimde bir sayı daha değişti. Yıllar geçtikçe insanın dilekleri de değişiyor. Eskiden hayattan daha çok şey isterdim. Şimdi ise daha çok anlam, daha çok huzur ve daha çok gerçeklik diliyorum.

        "HER YENİ YAŞ İNSANI BİRAZ DAHA SADELEŞTİRİYOR"

        Şükürler olsun ki; şarkılarımda, sahnede, dostluklarda, bazen bir bakışta bazen de bir sessizlikte hayatın bana öğrettiği çok şey oldu. Her yeni yaş insanı biraz daha sadeleştiriyor. Neyin gerçekten önemli olduğunu, neyin sadece gürültü olduğunu daha iyi anlıyorsun.

        Benim için en büyük hediye; sevdiklerimin sağlığı, içimde hâlâ bitmeyen üretme isteği ve kalbimde hâlâ yer açabildiğim umut. Yeni yaşımda kendime tek bir söz veriyorum: Daha çok hissetmek, daha çok üretmek ve daha çok şükretmek. İyi ki doğmuşum. Selam olsun herkese" ifadelerini kullandı.

