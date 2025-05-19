Murat Cemcir: Hayatımın aşkını bekliyorum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Murat Cemcir, Harbiye Açıkhava Sahnesinde objektiflere yansıdı. Ayta Sözeri'nin konserine giden Cemcir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BOL BOL ETKİNLİK İZLEMEYE GELİYORUZ"

Murat Cemcir; "Bu aralar bol bol tiyatro, konser ve etkinliğe geliyoruz. Gelen işler var okuyorum, yazıyorum" ifadelerini kullandı.

"KALBİM 2 YILDIR BOŞ"

Özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt veren Murat Cemcir samimi açıklamalarda bulundu. Cemcir; "Kalbim 2 yıldır boş. Bir gönül çelen yok şu an. Bilinçli bir yalnızlık. Çok uzun ve yoğun bir dönemden çıktım ben. Biraz yalnız kalmak istedim. Hayatımın aşkını bekliyorum" diyerek güldü.