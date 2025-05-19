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        Haberler Magazin Murat Cemcir: Hayatımın aşkını bekliyorum - Magazin haberleri

        Murat Cemcir: Hayatımın aşkını bekliyorum

        Murat Cemcir, özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. 2 yıldır hayatında birinin olmadığını söyleyen Cemcir; "Çok uzun ve yoğun bir dönemden çıktım ben. Biraz yalnız kalmak istedim. Hayatımın aşkını bekliyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 09:41 Güncelleme: 19.05.2025 - 09:41
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        "Hayatımın aşkını bekliyorum"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Murat Cemcir, Harbiye Açıkhava Sahnesinde objektiflere yansıdı. Ayta Sözeri'nin konserine giden Cemcir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "BOL BOL ETKİNLİK İZLEMEYE GELİYORUZ"

        Murat Cemcir; "Bu aralar bol bol tiyatro, konser ve etkinliğe geliyoruz. Gelen işler var okuyorum, yazıyorum" ifadelerini kullandı.

        "KALBİM 2 YILDIR BOŞ"

        Özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt veren Murat Cemcir samimi açıklamalarda bulundu. Cemcir; "Kalbim 2 yıldır boş. Bir gönül çelen yok şu an. Bilinçli bir yalnızlık. Çok uzun ve yoğun bir dönemden çıktım ben. Biraz yalnız kalmak istedim. Hayatımın aşkını bekliyorum" diyerek güldü.

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