        Murat Cemcir'in doktoru açıklamada bulundu

        Alt gastrointestinal sistemde kanama nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Murat Cemcir'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

        Giriş: 03.12.2025 - 11:23 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:56
        Hastaneden açıklama
        49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir evinde rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Cemcir'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun yaptığı açıklamada şunları söyledi: Murat bey, hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur. Klinik bulguları gereği yoğun bakım ihtiyacı doğmuş, yoğun bakım takibi sırasında tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulanmıştır. Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır. Kanamanın üzerinden üç gün geçmiş olup, kanama tekrarlamamıştır. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi’nin takip ettiği hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir.

        Divertikülit Nedir?

        Divertikülit, sindirim sistemindeki bir veya daha fazla küçük kesenin iltihaplanması veya enfeksiyonu sonucu şiddetli karın ağrısı, ateş, titreme ve karında şişliğe neden olan bağırsak hastalığıdır.

        #Murat Cemcir
        #hastane
