Murat Cemcir: Merhaba 2'nci hayat

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, iki hafta önce geçirdiği iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 3 gece yoğun bakımda tedavi gören 49 yaşındaki Cemcir, pazartesi günü taburcu oldu.

Ölümden dönen Murat Cemcir, zorlu günlerin ardından açıklama yaptı. Cemcir, şu ifadeleri kullandı: 72 saat... (Ameliyat sonrası riskli dönem) 3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi. Başta doktorlarım olmak üzere; benimle ilgilenen hemşirelere, hasta bakıcılara ve hastane personeline teşekkür ediyorum... Merhaba 2'nci hayat. Başta ailem ve akrabalarım olmak üzere; 'geçmiş olsun' demek için; hastaneye gelip beni hastanede ziyaret eden, telefonla arayan, farklı mecralardan mesaj yazan, beni tanıyanlar ve tanıdıklar yoluyla geçmiş olsun dileklerini ileten, bana ulaşamayıp kalbî bir şekilde gönlünden bana 'geçmiş olsun' dileyerek sevdiklerini gösteren, hissettiren, kalbiyle iyileşmem için dua eden herkese tüm kalbimle teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Tıp elbette elinden geleni yaptı, yapacak da... Ameliyat süreçlerimi değerlendirince anladık ki Allah, korumuş. Doğum günüme yoğun bakım odasında girmem de sürecin renkli kısmı oldu. Evde istirahat evresine geçiyoruz.